Pellegrini tras sumar su tercera derrota consecutiva con el Betis: “El hincha debe estar seguro de que los jugadores lo están dando todo por la camiseta”

El técnico chileno, Manuel Pellegrini, habló en conferencia de prensa luego que el Betis acumulara su tercera derrota consecutiva en la Liga Española, resultado que los dejó en una complicada posición en la tabla.

Tras caer como local por 2-0 ante el Eibar, el DT nacional indicó que “el equipo estuvo inseguro, no creo que haya falta de actitud, pero no supimos reaccionar. Estamos en un momento complicado y hay que buscar una solución”.

En esa línea, añadió: “Cuando comenzamos, estábamos en el camino correcto. Debemos saber por qué hemos perdido esa línea futbolística, por qué nos marcan tantos goles. Es trabajo del técnico encontrar la solución”.

“Creo que tenemos equipo para jugar mejor que ahora. Hay ganas de poder revertir esto, eso no falta. Debemos tratar de volver a tener esa seguridad defensiva y después llegarán resultados. ¿Clasificación? Hay que aceptar la autocrítica cuando no hacemos las cosas bien. Regalamos muchos goles. No logramos hacer ocasiones en los últimos partidos, debemos buscar soluciones”, agregó el estratego.

Finalmente, Pellegrini terminó diciendo que “en todos los partidos hemos mostrado ganas, aunque nos hayamos equivocado en algunos. El hincha debe estar seguro de que los jugadores lo están dando todo por la camiseta. Este bache está reduciendo la confianza”.