Jorge Valdivia echó por tierra los rumores que lo vinculaban a Colo-Colo: “Blanco y Negro no me ha contactado”

Durante esta semana se conoció que el volante nacional, Jorge Valdivia, no seguiría su carrera en el extranjero, siendo ligado rápidamente a dos clubes: Unión Española y O’Higgins de Rancagua.

Sin embargo, se supo que algunos miembros de Blanco y Negro verían con buenos ojos un posible retorno del “Mago”, para así afrontar de mejor manera la segunda rueda y salir del último lugar de la tabla.

A pesar de esto, fue el propio jugador quien desmintió los rumores que lo vinculaban a Colo-Colo, asegurando que nadie de la dirigencia lo ha contactado. “La Sociedad Blanco y Negro no me ha contactado. No sé de dónde habrá salido esa info“, señaló.

“Solo aclaro para que después no salgan con que pedí 10 (millones) o 20 o 40 o que pedí 5 años de contrato. Solo para que quede claro y no salgan con cada locura después”, sentenció el “Mago”.

Recordemos que Blanco y Negro no le renovó a Valdivia a fines de 2019, dejando el club y firmando en el Mazatlán cuando Pablo Guede era su entrenador.

Leer también Fútbol ¿Se dará? Las dos opciones que tendría Jorge Valdivia para volver al fútbol chileno Fútbol Danilo Díaz tras nueva derrota alba: “Colo-Colo es el principal candidato al descenso” Fútbol Colo-Colo sigue colista absoluto del torneo tras caer como local ante Curicó Unido