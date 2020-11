Usain Bolt confesó que cree que Cristiano Ronaldo es más rápido que él

Usain Bolt es considerado el hombre más rápido del mundo, ya que tiene el récord en los 100 metros planos en 9 segundos y 58 centésimas.

El jamaicano sorprendió a todos en una entrevista que tuvo con Marca Sport Weekeng, donde aseguró que Cristiano Ronaldo es más veloz que él. “¿Quién es el más rápido? Cristiano con toda seguridad, sigue en activo, trabaja duro y, para mí, es un superatleta. Siempre está en la cima de su deporte”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de salir del retiro, Usain Bolt afirmó que lo ha pensado pero que su decisión se mantiene. “Intentar ser el mejor del mundo es lo que me hacía continuar. La gente tiene que ver por lo que tuve que pasar y entender que no era fácil, que realmente era un desafío. Al principio cuando veía a la gente competir me entraban ganas de volver. Pero cuando pensaba en lo que tenía que hacer para regresar, me decía ‘paso'”, sentenció.