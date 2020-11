Ya tiene sus 24 selecciones clasificadas: Así quedaron divididos los grupos para la Eurocopa 2020

Ya se conocieron a las 24 selecciones que disputarán la Eurocopa 2020, la cual se disputará entre el 12 de junio y el 11 de julio de 2021, luego de ser aplazada por la crisis del coronavirus.

Los equipos clasificados son Turquía, Italia, Gales y Suiza, quienes estarán en el Grupo A; Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Rusia compondrán el Grupo B; Holanda, Ucrania, Austria y Macedonia del Norte integrarán el Grupo C; Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa se enfrentarán en el Grupo D; España, Suecia, Polonia y Eslovaquia serán parte del Grupo E; finalmente, en el Grupo F, considerado el “Grupo de la Muerte”, estarán Hungría, Portugal, Francia y Alemania.

Los encuentros se disputarán en 12 ciudades de Europa, las cuales son Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Londres, Múnich, Roma y San Petersburgo.

En tanto, las semifinales y la gran final del certamen europeo se disputarán en el mítico Estadio Wembley.

The #EURO2020 groups are set! 🤩

Which game are you looking forward to most?

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020