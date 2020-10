Nicolás Díaz: “Es un orgullo estar con mi hermano en la Selección Chilena”

En conferencia de prensa y antes de que la Roja enfrente a Uruguay en Montevideo, el defensor Nicolás Díaz aseguró estar muy feliz con la nominación al combinado criollo y mucho más, de compartir equipo con su hermano, Paulo Díaz.

“He jugado varios partidos en la liga mexicana. La nominación me llega en un buen momento. Uno siempre viene con la ilusión de jugar, si me toca sumar minutos bien, si no, bien también. Uno viene a aprender y ganar experiencia para sumar desde donde me toque”, comenzó diciendo el defensa del Mazatlán de México.

En esa línea, añadió que estoy “aprendiendo de todos acá, más de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, que son dos de los jugadores que más han ganado en el fútbol chileno y han brillado en sus equipos. De todos se aprende un poco“.

Finalmente se refirió a cómo es la experiencia de compartir con su hermano en el equipo de todos.

“Es un orgullo estar con mi hermano en la Selección Chilena. Aprendo mucho de él y de todos los jugadores que están acá“, cerró.