Fernando Astengo y la derrota de Colo-Colo: “A este equipo no lo salva ni Maradona”

Fernando Astengo es voz autorizada para hablar de Colo-Colo tras su buen paso como jugador en el cuadro albo. El “Leon” lamentó la derrota por 3-0 ante Peñarol.

En conversación con ADN Deportes, el exzaguero confesó que quedó muy molesto con el rendimiento del equipo albo en Uruguay. “Bastante decepcionado y un poco avergonzado. Estuve sudando el partido de Colo-Colo, es un desastre. Es la tormenta perfecta. La expresión futbolística deja mucho que desear. Hay que armar un plantel nuevo. Uno puede jugar mal, pero no correr o luchar, es imperdonable”.

Por el bajo nivel que mostraron en cancha, Astengo recalcó que parecía que los jugadores no tenían motivación. “Cuando pasan ese tipo de cosas es porque estás entregado. No es que no te salga nada, es que parece que no hay un interés. Es decepcionante. Colo-Colo está pasando por un momento que es lapidario”.

Haciendo un balance final, el “Leon” confesó que no ve una solución muy fácil para los albos. “Íbamos en el 88’ u 89’ y no hacían cambios. Hay muchas decisiones que han sido muy mal tomados. Yo entiendo a los técnicos, pero a este equipo no lo salva ni Maradona”.