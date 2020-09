Ayudante del Maestro Tabárez, Mario Rebollo: Me gustaría dirigir a Colo Colo, pero hoy estoy enfocado en clasificar al Mundial con Uruguay

El próximo 8 de octubre, la Selección Chilena iniciará su camino al Mundial de Qatar 2022, donde enfrentará a Uruguay en Montevideo.

El asistente técnico de Óscar Washington Tabárez, Mario Rebollo, quien tuvo un paso como futbolista en Chile, cuando jugó por Colo Colo en 1992, conversó con Los Tenores y anticipó lo que será el duelo ante la Roja. “Los últimos dos enfrentamientos aquí de local en eliminatorias los hemos resuelto bien, no influye para nada en lo futuro. Nosotros estamos pensando en qué Chile nos vamos a encontrar y ver también como llegan nuestros jugadores, hay algunos lesionados, esperemos que de aquí al momento de hacer la convocatoria no suceda nada que nos haga bajar algún futbolista”.

El uruguayo realizó un breve análisis sobre el momento actual de los otros rival sudamericanos. “No me gusta predecir o a etiquetar así, si bien el ranking FIFA puede dar alguna idea que algunas selecciones están mejor que otras. Me parece que Argentina ha tenido algunos últimos resultados que no son acorde a los jugadores que tienen, tiene una categoría de jugadores que te pueden complicar en cualquier momento. Bolivia y Ecuador quizás no tengan un poderío importante, más Bolivia, pero el factor de la altura juega muchísimo. Nosotros nos enfocamos normalmente en lo deportivo e intentaremos al inicio de la Eliminatoria tener el mejor rendimiento posible”.

Además, Rebollo explicó cuál es la situación de Edinson Cavani y si podría jugar contra Chile. “El tema Cavani no está resuelto, no está en la lista de reserva porque al no tener equipo no hay cumplir con el aspecto reglamentario que nos obliga a avisarle a los equipos del exterior, es un tema a resolver no quiere decir que va a estar, él ha tenido mucho tiempo inactivo, tenemos que evaluar bien si es positivo que él esté o no por ambas partes”.

El asistente técnico de Óscar Washington Tabárez también se refirió al acontecer de Luis Suárez y de José María Giménez. “El caso de Luis, nos da tranquilidad que haya resuelto su situación contractual, porque ya se va a ocupar en su nuevo objetivo deportivo. Sobre Josema, si bien ha dado positivo, por lo que nos comentaba el doctor ya venía con ciertos síntomas, prever que le quede poco tiempo, esperamos que en el próximo testeo que se le haga salga negativo para que retome los entrenamientos”.

Finalmente, Rebollo comentó la posibilidad de ser el entrenador de Colo Colo en algún momento. “Mi deseo de dirigir Colo Colo lo comenté porque me lo preguntaron, pero mis intenciones es que con Uruguay logremos clasificar al Mundial, quizás sea el último Mundial del Maestro al frente de la Selección. Uno no sabe que va a pasar después. Me gustaría, porque le tomé cariño, lo pasé muy bien en Chile, quizás en lo deportivo no fue lo que yo hubiera deseado, pero sí fue una experiencia de vida muy buena, mantengo relación aún con muchas personas de ahí. Me gustaría, pero no puedo decir que quiero dirigir Colo Colo hoy, porque estoy enfocado en lo que es la Selección Nacional y tratando de llegar al Mundial de Qatar”, sentenció.