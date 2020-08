“Mono” Sánchez se ilusiona: Empezarán a surgir nuevos candidatos para ser campeón, como nosotros

Diego Sánchez, arquero de la Unión Española conversó con “Los Tenores” sobre el gran triunfo ante Universidad Católica.

En diálogo con ADN Deportes, el golero expresó su alegría por el buen nivel que mostró ante los cruzados. “Contento por el rendimiento en lo personal y también en lo grupal. Feliz por el rendimiento de mis compañeros. Ellos han sido demasiado profesionales y se notó. Retomamos el fútbol que teníamos antes de la pandemia”.

Sobre el estilo de juego que planteó Ronald Fuentes para el partido con la UC, el arquero manifestó su alegría. “Un poco suicida ir a jugar así con Católica. Analizamos muchos rivales, decidimos ser protagonistas, ir de grande a grande, achicar las líneas. Ellos tuvieron sus llegadas y la verdad que nos salió todo bien. Estábamos iluminados”.

De paso, el arquero valoró que esta cuarentena sirvió para ponerse a punto mentalmente y lograr alcanzar su plenitud. “Esta para me sirvió mucho de lo personal, tuve momentos difíciles con momentos personales. Uno como futbolista si no está claro de la cabeza, no rinde bien. Se hace mucho más fácil encontrar mejores ganas para estar en formas. Esta pandemia sirvió para reencontrarme y esto es fruto de lo que he estado trabajando”.

Analizando el campeonato, el arquero planteó que lo físico será clave para marcar diferencias en el torneo nacional. “La parte física va a marcar mucho el campeonato. Ya empiezan a venir los dolores post partidos, van a cambiar la estructura de los equipos y funcionamientos. Van a haber muchas sorpresas y empezarán a surgir nuevos candidatos para ser campeón. La mejor muestra fuimos nosotros. Calera también tiene un equipazo. Ya no es la tónica de los tres grandes”.