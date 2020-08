Brayan Cortés e interés del Cádiz de España por ficharlo: “Supe que llegaron algunos llamados”

El próximo sábado 29 de agosto, Colo Colo hará su redebut por el Torneo Nacional ante Santiago Wanderers en el Estadio Monumental en medio de la pandemia del Covid-19. En ello se espera que el portero Brayan Cortés sea titular en los albos.

Sin embargo, una posible oferta del fútbol español tiene al portero de los albos mirando de reojo al Viejo Continente. Así lo comentó en conversación con En Cancha: “supe que llegaron algunos llamados, pero eso lo ve mi representante, ellos están manejando ese tipo de informaciones”, indicó.

“Más allá no me he metido mucho, estoy cien por ciento concentrado en Colo Colo“, agregó el portero de cara al duelo ante los “caturros” y a los partidos restantes por la Copa Libertadores.

Pese a lo anterior, el arquero no escondió sus ganas de emigrar en un futuro próximo: “me gustaría mucho, ojalá llegué la oportunidad de partir, cualquier jugador quiere jugar afuera, pero me lo tomo con tranquilidad, quiero andar bien acá en Colo Colo y ojalá jugar en el extranjero, esa es mi meta”, dijo el exDeportes Iquique.