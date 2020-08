Elías Figueroa y su cariño por el cuadro árabe: “Me quiso el Real Madrid, pero preferí ir a Palestino”

Elías Figueroa es uno de los ídolos de Palestino tras ser clave en la obtención de los títulos de Copa Chile y torneo nacional en 1997 y 1978 respectivamente.

En el marco de los 100 años del club, el exzaguero de la “Roja” conversó con La Cuarta y aseguró que por sus deseos de volver a Chile, aceptó el ofrecimiento de los árabes incluso por sobre Europa. “En Inter me decían que estaba loco, ya que en ese momento me quiso Real Madrid, pero preferí ir a Palestino. Si no me dejaban partir de Brasil, me retiraba”.

Fue así donde logró convencer a sus compañeros de poder construir un legado importante con el club. “Al final llegué a Palestino y no me arrepiento, quería ganarlo todo y se los dije a mis compañeros al llegar, nos creímos el cuento”.

El equipo que juega en La Cisterna volverá a las canchas el próximo 30 de agosto cuando enfrente a Universidad de Chile en San Carlos de Apoquindo.