Notable gesto: José Luis Cabión organizó feria libre gratuita para los vecinos de Pomaire

José Luis Cabión, actual volante de Deportes Melipilla, junto a su esposa y amigos, lleva un año ayudando a distintos sectores de la comuna de Melipilla.

Esta vez se trasladó hasta la golpeada Pomaire, donde dispuso de una feria libre gratuita, gestionada por el jugador.

Sobre la iniciativa, el exvolante de Colo-Colo contó detalles a ADN Deportes de las otras gestiones que han realizado. “Llevamos un año ayudando en la comuna y nos preparamos para hacer feliz a más de 30 niños, con cajas de dulces y regalos en su día. También nos preocupamos de Pomaire, que por la pandemia se ha visto muy afectada y con todo cerrado no hay turistas ni comercio. Con el apoyo de la feria libre de Maipú, decidimos ir en ayuda con regalos y productos para todos los vecinos y también para la olla común del sector”.

Incluso contó un caso de un vecino que lo emocionó bastante. “Ayudamos a un abuelito que vivía en precarias condiciones, tenía una pieza que no estaba en buenas condiciones y con colaboración de cercanos, le trajimos una cama, televisor, ropa, comida y muchas cosas más. Le armamos una pieza super linda”.

Su rol social ha sido algo que según palabras del volante, nunca ha dejado de lado. “Siempre he ayudado a la gente y me encanta. Feliz de poder retribuir todo el cariño que me han entregado en la comuna de Melipilla. Estoy contento por lo que hemos realizado y seguiremos ayudando a quien lo necesite”.