Leeds de Marcelo Bielsa se reforzó con una de las máximas promesas del fútbol inglés

Una nueva contratación sumó el Leeds United de Marcelo Bielsa este lunes, ya que lograron fichar a una de las grande promesas del fútbol inglés, el delantero de 18 años, Joe Gelhardt, quien proviene del Wigan.

Por medio de un comunicado, desde el elenco inglés sostuvieron que “se incorpora al club por un monto no revelado y ha firmado un contrato de cuatro años, hasta 2024“.

Tras ello, el propio futbolista indicó: “Me gusta marcar goles y ser creativo y no tengo miedo de enfrentarme a un rival, claro que todavía me queda mucho por desarrollar como jugador, pero Marcelo Bielsa es un gran entrenador y ojalá pueda desarrollarme con él”.

Cabe consignar que Gelhardt debutó en el fútbol profesional a los 16 años y durante la última temporada disputó 413 minutos, anotando un gol.