Histórico jugador de Colo Colo se refirió a Paredes: “Le faltan palos pal’ puente para ser un líder positivo”

Dentro de los históricos jugadores del fútbol chileno, el ex delantero Leonardo Véliz se destaca por entregar su opinión un poco más allá del fútbol, como ha sido su historia de vida además y en “Los Tenores Puertas Adentro” no fue la excepción.

El ex atacante de la selección chilena, entregó su visión de como ha visto a la sociedad chilena en medio de la pandemia, manifestando que “no somos un pueblo educado, si nos dicen que hay que tener un distanciamiento de un metro y medio, la gente no responde, creen que es una nueva orden más, una obligación más, yo reclamo que los derechos de nosotros debe ser el respeto”.

Junto con esto, entregó su pronostico para el posible retorno al fútbol en Sudamérica y también en Chile, como se hizo en el viejo continente aunque para él, “el fútbol en Europa está caminando, pero acá nosotros no tenemos esa capacidad de someternos a los nuevos tiempos, aunque sean adversos”.

En la conversación con Aldo Schiappacasse, el referente de los albos, se refirió a los conflictos que se han vivido el último tiempo en el Cacique, manifestando que “desde que conozco a Colo Colo y antes de que llegara el Covid-19 ahí hay un virus que está incrustado hace muchos años, que es la codicia, porque llegaron grupos económicos codiciosos, creyendo que se iban a hacer la américa con el fútbol, con el nombre Colo Colo, con la historia de Colo Colo y se han pegado un portazo en las narices y resulta que no han llegado las personas idóneas para enmendar rumbo a un Colo Colo que siempre ha estado en crisis”.

“En Colo Colo el aspecto monetario tiene un factor preponderante y ahí empiezan los egos, los malos liderazgos, empiezan las cofradías internas y eso también rompe los camarínes y no veo lideres positivos, para mí Paredes no es un líder positivo, le faltan palos pal’ puente para ser un líder positivo”, agregó el “Pollo” Véliz.

Finalmente, tuvo palabras para el trabajo de Reinaldo Rueda en la selección y todos las complicaciones que ha vivido en su estadía en Chile.“Es una situación tan atípica lo de Rueda y es porque también falta el líder, si el liderazgo de Sebastián Moreno, se habrán equivocados o no con él, habrá sido muy tibio en sus decisiones, pero desde la época de Rueda, yo no veo un apoyo enorme al técnico, lo que se le está pagando, lo que ha trabajado, lo que no ha trabajado, desde que tomó la selección no hemos visto un avance, un progreso”, explicó.

Muy pendiente siempre del fútbol internacional, vivió de cerca el ascenso del Leeds de Marcelo Bielsa en Inglaterra, por quién confiesa ser seguidor de su trabajo: “Bielsa es admirado no por ascender un equipo, sino por trascender como ser humano en esos equipos y no solamente en los equipos, sino que en las ciudades donde llega”.