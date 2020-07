Fuenzalida y la polémica con Nicolás Castillo: “Es un tema cerrado”

El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, participó de una actividad como integrante del Team Gatorade junto a Christiane Endler, Gabriel Suazo y Matías Rodríguez.

En la oportunidad el jugador de Universidad Católica se refirió a la contingencia, en primera instancia a la opción de jugar la Copa Libertadores en una sola sede, “eso sería la última opción. Si vemos que no se puede avanzar y de verdad la quieren jugar, sí se podría plantear jugar en una sede. Estoy con muchas ganas de que las cosas mejoren, de poder competir en el torneo local. Confío mucho en el resguardo médico que tenemos como club. Hay que esperar, no tenemos que apresurarnos en pensar en esas cosas porque no son decisiones de nosotros”, enfatizó Fuenzalida.

Además en la actividad fue consultado por la polémica de hace algunas semanas con Nicolás Castillo. Para el “Chapa”, “es un tema cerrado. Hubo unos días que generó ruido, cuando vi lo que empezó a generarse en redes sociales, hablé con el club para tratar de aclarar las cosas, después aparecieron las declaraciones de ‘Nico’. Yo hablé con él internamente, o sea no hemos tenido contacto, pero le respondí, le expliqué la situación y después hablé con el presidente, con el club, el técnico y la verdad que todos trataron siempre de bajarle el perfil a la situación. Se hizo un comunicado para aclarar, y también fue positivo el mensaje de la barra y Gary y creo que es algo que quedó ahí. Se generó cierta polémica, que creo que era innecesaria y se pudo salir bien”.

Una de los temas que derivaron de aquella polémica con el ex delantero de la UC, fue la capitanía de Fuenzalida en el actual campeón del fútbol chileno, algo que para el seleccionado chileno ,”el tema de la capitanía no es algo que uno sea el dueño, es algo implícito en el grupo. Uno no llega al camarín y dice ‘el capitán soy yo’, te eligen. En este caso, después de una polémica, si el club cree que lo conveniente es que no sea el capitán, así va a ser y lo será sea quien sea el capitán. Siempre va a estar a disposición. Creo que son dos cosas distintas: una es llevar la jineta en un partido y la otra es llevar la capitanía que se lleva a de varios. Nadie es dueño de eso. Es muy lindo ser el capitán del equipo, es parte de un sueño de los jugadores de fútbol pero está a disposición del club, que es dueño de decidir quién sea el capitán. Si algún día dejo de ser el capitán igual estaré feliz jugando en Católica más allá que el capitán sea otro”.

En lo futbolístico, Universidad Católica comenzó la fase 3 de los entrenamientos, con fútbol reducido en pequeños grupos de jugadores, avanzando poco a poco en el contacto entre compañeros, preparando el retorno a la competencia, tanto local como internacional.