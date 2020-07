José Sulantay y el caso Fernández: “Es penoso para mí lo de Matías”

A sus 80 años, José Sulantay pasa encerrado la cuarentena decretada en Coquimbo. Lo ve como una compensación al ausentismo familiar que tuvo mientras ejerció como jugador y entrenador.

Aprovecha de ver partidos, como los de la selección Sub 20 en el Mundial de Turquía (2013), evento que no pudo seguir en vivo pese la buena campaña de esa Roja (cuartofinalista). También sigue atento a las “movidas” futboleras de su zona como el fichaje de Humberto Suazo en La Serena. “Uno se alegra que un jugador como él alargue su tiempo de producción, pero también hace falta que aparezca más gente como él”, dice.

Feliz por el despertar de Alexis Sánchez en Italia, el técnico nortino ve con más preocupación el presente de Arturo Vidal en Barcelona, más aún después de su polémico último posteo en redes sociales esta semana: “Parece q el técnico (Quique Setién), como había problemas, volvió con la idea de dejar a los jugadores 12 o 15 días libres. No sé si lo hizo para acercarse más al grupo, algo seguramente no caminaba ahí, y eso le hizo mal a Vidal. Lo hacen caer en algo peligroso: la jarana…Tiene q ver si le conviene seguir ahí, el ambiente tal vez se echó a perder un poquito, aunque en España gustan mucho los futbolistas aguerridos como él”, señala.

Curiosamente, si de rendimiento y regularidad se trata, Sulantay no destaca precisamente al Niño Maravilla ni al Rey: “Mauricio Isla ha sido el más regular”, sentencia sin dudarlo, destacando también cómo ha extendido su carrera el ex seleccionado Sub 20, el 2005, Gonzalo Jara.

En conversación con Aldo Schiappacasse, el DT también se detuvo en el “cambio violento”, como define, de su principal figura en la generación Sub 20 2005: el colocolino Matías Fernández. “Es penoso para mí (…). Fue el mejor jugador de América, pero llego a España y no sé, tuvo un apagón ah. Pensé q con ´Manuel Pellegrini, siendo chileno, podía caminar pero se desdibujó. Perdió fuerza, era muy blandito en la parte sicológica pero había mejorado (…). Me preocupa porque lo iban a operar de nuevo. Uno no sabe por qué ha tenido tantas lesiones y bajones en su rendimiento; no era un jugador que se desgastara tanto”, lamentó.