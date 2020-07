Gamadiel García: “Yo jamás he buscado pelear con los ex futbolistas”

Continúa la disputa entre los futbolistas retirados y el Sindicato de Futbolistas Profesionales por el Bono Retiro.

El presidente del Sifup, Gamadiel García, conversó con Los Tenores, para explicar en qué sigue esta situación. “Nosotros nos reunimos con todas las entidades con las que teníamos que reunir, nos hemos juntado en cinco ocasiones y hay un tema que es bien dispar. Hay un grupo “Jugadores por siempre” que tiene un proyecto estructurado, nos indicaron cuáles son sus proyectos sociales. El otro grupo nos trata de ladrones, nos pide transparencia, miente porque dice que no los queremos recibir e interpone un recurso de protección ¿Con cuál trabajo?”.

El mandatario afirmó que desde el Sifup nunca han buscado un conflicto con alguien.”Yo no puedo evitar que ellos hagan un recurso de protección, yo no hice los estatutos ni soy quien calificó quienes son socios o no. Por lo tanto, espero que estos jugadores que interponen un recurso puedan adherirse al trabajo que está haciendo esta corporación, pero no los puedo obligar. Los abogados tendrán que poner cada uno de su parte, yo jamás he buscado pelear con los ex futbolistas, este sindicato siempre ha ayudado a quien lo solicita, hoy esto se desvirtuó totalmente. Nosotros como sindicato no buscamos pelea con nadie“.

García respondió al arquero de la Selección Chilena, Claudio Bravo, quien les envió una dura carta exigiendo detalles del acuerdo de este beneficio.”Cuando nos hemos reunido con la selección él no ha estado presente. Es un referente, es muy importante para nuestra selección, nuestro fútbol, pero no es parte de nuestro sindicato. Él pertenece al sindicato inglés, esa respuesta se le dio. Hay temas que hay que aclarar, hay algunos que están bastante confundidos“.

Además, el presidente del Sifup también tuvo palabras para Mario Lepe, quien exigió transparencia al sindicato.”Escuché a don Mario Lepe, él tiene un tono muy distinto que otras personas. Me hubiese encantado hablar con él en la reunión. Otras personas que no fueron a esa reunión salieron hablando. Hoy hay muchas cosas que deberían estar claras, por ejemplo que los seleccionados chilenos que juegan en el extranjero no son del sindicato, los que juegan en la liga local han votado, han ido a las asambleas, les entregamos información, presupuesto anual y ellos son los que nos aprueban lo que estamos haciendo”.

El mandatario afirmó que hay muchas personas que creen ser parte y no lo son.”Hay un montón de desinformación, hoy muchos dicen que son parte que pertenecen al sindicato y les tengo que comunicar que no. La directiva anterior fue dejando a fuera a los ex futbolistas. Nosotros no tuvimos nada que ver con respecto a quienes eran socios o no del sindicato. Los que son socios son los que tienen un contrato registrado en la ANFP“.

Finalmente, Gamadiel García destacó haberse juntado con Pablo Milad y Lorenzo Antillo. “Agradezco que nos hayamos reunido con ambos candidatos, espero que el fútbol vaya en evolución, que el campeonato sean más atractivo, que las muchachas del fútbol femenino tengan contrato. Escuché que uno de los candidatos quería volver al campeonato con play off y yo no estoy de acuerdo, porque genera un montó de conflicto familiares”, sentenció.