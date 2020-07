Mario Lepe: “No estamos en contra del Sifup, solo estamos pidiendo transparentar todo”

Continúa la disputa por el bono retiro entre el Sifup y los futbolistas retirados, luego que el ex Audax Italiano, Marcelo Zunino, hiciera publica una carta por parte del sindicato donde se le negó información con respecto a este beneficio.

Mario Lepe, quien es el vocero de los jugadores que dejaron la actividad, fue entrevistado por Los Tenores donde explicó cuál es el objetivo que persiguen en esta pelea.”Es muy clara nuestra postura y nuestro pensamiento, nosotros hemos puesto una demanda para parar el bono retiro hasta que podamos averiguar cómo es y los contratos que se hicieron, transparentar ese cuento. Nosotros no estamos en contra del Sifup, solo estamos pidiendo transparentar todo y que sea ordenado“.

Además, el ex capitán de Universidad Católica comentó el trasfondo de esta disputa con el Sindicato de Futbolistas Profesionales.”No queremos pelear con Gamadiel García ni con el Sifup, tenemos que encontrar un punto de encuentro en la cual beneficiemos a la mayor cantidad de futbolistas retirados que la que se encuentra en este momento. Es una justicia social, es algo netamente para ayudar a todos los futbolistas retirados que fueron parte del sindicato. Ahora hay un beneficio que son solo para algunos y se nos olvida que el sindicato es para todos”.

Lepe aseguró que están luchando para que este beneficio sea también para gente del fútbol que está retirada y que no la está pasando bien. “La postura nuestra es tratar de conciliar, por eso le pedimos información para transparentar y estar tranquilos o para poder llegar a otros acuerdos. Cuando hablamos no es para nosotros, sino para la gran cantidad de jugadores retirados que están mal y necesitan la ayuda. Somos muy poco los que estuvimos en equipos grandes, que nos pagaban bien, que invertimos, otras personas no. La gran mayoría no alcanza a hacer un ahorro para vivir, son más de cien que tienen esos problemas“.

Finalmente, el ex cruzado resaltó que ellos no buscan una disputa con el Sifup.”Nosotros no queremos pelear, queremos llegar a acuerdos para que todos salgan ganando. Primero tenemos que llegar a lo legal y ahí veremos qué cosas podemos y no podemos hacer. Nosotros pensamos que las reglas para optar a ese dinero no corresponden, pero eso tenemos que ver cómo fue el acuerdo, qué contratos y cláusulas hay para repartir de la forma en que se repartieron”, sentenció.