Revelan mail que evidenciaría la proximidad entre Pablo Milad y Sergio Jadue

Cuando solo restan cuatro días para que se celebre la votación del nuevo presidente de la ANFP entre Lorenzo Antillo y Pablo Milad, el medio AS Chile reveló un supuesto mail que evidenciaría la proximidad entre este último candidato y Sergio Jadue, documento que data del año 2016, cuando el calerano ya se encontraba en Estados Unidos acogido al sistema de protección por el caso FIFAGate.

La misiva expuesta por el medio contradice a Milad, quien aseguró que no tenía contactos con Jadue desde 2015, año en que se disputó la Copa América en nuestro país.

“Sergio, ahora no puedo responder extensamente pero quiero solo decir que tu pariente no transmitió bien el mensaje. Nunca he nombrado a tu familia en viajes. Hablé de personas en general y lo de los $600 millones era la sumatoria del periodo, quizás no me expresé bien, datos entregados en la interna de la nueva directiva. Espero conseguir la grabación y enviártela”, habría sostenido Milad en el correo.

En esa línea, habría añadido que “siempre te he defendido y he hablado bien de tus negociaciones y logros deportivos. Es mejor guardar silencio pero eso no vale o no te han dicho eso y, si estoy equivocado o no se entendió, no tengo problemas en aclararlo públicamente”.

Cabe consignar que los 600 millones que haría alusión Milad, son los que adeudó la administración del calerano a Travel Security, la agencia que trasladaba a la Roja para disputar diversos partidos.

LA RESPUESTA DE MILAD

Luego de conocer la existencia de este mail, Pablo Milad aseguró que todo es falso y que se trata de una maniobra para perjudicarlo.

“No tengo ningún registro en mi correo de una conversación como esa con Sergio Jadue. Quien haya filtrado esa imagen o tiene una relación estrecha con Jadue hasta el día de hoy o es capaz de inventar una conversación que no existió para afectar mi reputación e intentar influir con malas artes en la elección de la ANFP”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “En cualquier caso, es claro que hace muchos años que no tengo vínculo con él y que no tengo ninguna relación con los ilícitos que se le imputan. Además, deja en evidencia que hay gente dispuesta a cualquier cosa por incidir en esta elección. El fútbol chileno se merece algo mejor que estas maniobras desesperadas y de muy bajo nivel. Si hay gente que quiere jugar con barro, que juegue sola”.