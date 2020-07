Mauricio Pinilla compartió nostálgica foto de joven y advirtió que “estamos en la recta final”

Mientras el fútbol chileno sigue detenido por la pandemia del Covid-19 y los clubes nacionales esperan la confirmación para retomar el Torneo Nacional 2020, Mauricio Pinilla apeló a la nostalgia en su cuenta de Instagram.

El delantero de Coquimbo Unido, formado en Universidad de Chile, compartió una foto en su red social del día en que defendía los colores del Chievo Verona, primer club profesional del ariete en su paso por Europa.

“Una fotito de mi primer año en Europa. ¿La barba? No me salían pelos (agregando un emoji de risas)”, partió escribiendo el delantero de los “piratas”.

Pinilla además adelantó que “estamos en la recta final, no quiero que llegue el día, aunque sé que llegará y todo cambiará. Gracias fútbol por hacer que ningún dolor me quite la alegría y las ganas de seguir. Gracias por tanto“, esgrimió el jugador, ahora de 36 años.}

