Expresidente de Azul Azul y proyecto de estadio para la U: “Es un tema zanjado, congelado y no es posible reflotarlo”

José Luis Navarrete, expresidente de Azul Azul conversó con “Los Tenores” sobre su sorpresiva salida de la presidencia del cuadro universitario.

En diálogo con ADN Deportes, el abogado alegó que pasó netamente por decisiones personales. “La motivación fundamental es orientar mi esfuerzo y trabajo. Son decisiones personales, pero necesito retomar mi trabajo personal y proyectos. La U demanda 24/7 y no voy a poder dedicarle el tiempo que necesito. Hay un nuevo presidente que llevará a cabo las decisiones del directorio”.

Pensando en las elecciones de la ANFP, Navarrete confirmó que el club irá en apoyo de la lista de Pablo Milad. “Tengo que aclarar que el señor Delgado ha estado permanente criticando las acciones que hace el bloque de clubes que encabeza Milad. Existe un acuerdo institucional de apoyar en a la lista de Milad. De manera personal, trabajé en el plan de gobierno de Pablo y tenemos comprometido el voto con ellos. Cualquier modificación a esa intención sería bastante atípico”.

De paso, descartó que su salida se debiese a alguna solicitud de Carlos Heller. “Es mi amigo por más de 40 años, he sido ejecutivo de sus empresas, pero daba plena autonomía a los ejecutivo de sus empresas. Esta decisión es significativamente personal, obedece a una decisión personal. Aquí no tiene nada que ver Carlos Heller”.

Un tema que aprovechó de cerrar tajantemente fue la eventual construcción del estadio azul en un futuro cercano, argumentando que no aparece en los planes. “Desconozco, no sé cómo aparece ese comentario. Cuando yo tomé el mandato de manera interina en marzo y posteriormente validado, el proyecto del estadio quedó congelado dada la realidad económica que teníamos. Pero en el fútbol pueden existir muchas sorpresas. Capaz que en el futuro pueda discutirse y yo sería muy feliz. Pero es un tema zanjado, congelado y no es posible reflotarlo”.