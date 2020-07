Sergio Vásquez y los 25 años de la muerte del “Mumo” Tupper: “Me sentí muchísimo tiempo culpable”

Sergio Vásquez, exjugador de Universidad Católica rememoró su relación con Raimundo “Mumo” Tupper, exjugador que falleció hace 25 años en una triste jornada para el fútbol chileno.

En conversación con Los Tenores, “Charly” aseguró que hasta la fecha le da mucha pena recordar dicho aniversario. “Es una tortura para nosotros. Nadie lo recuerda con alegría, solo del episodio. Él era un tipo alegre, siempre se le veía con una sonrisa en la boca. Él disfrutaba cada chiste que se hacía. Para mi interior, era un tipo sumamente positivo y ejemplar”.

Vásquez confesó que la noche previa a su partida, conversó bastante con él y quedó preocupado por la intensidad del diálogo. “La charla fue muy profunda. Nunca había hablado así con Raimundo. Fue la primera vez que sentí que se abrió a contarme lo que estaba pasando. Él tenía un problema muy grande con su personalidad, pero cada uno tiene los momentos en la vida que le toca vivir. Él me dijo esa noche que daba todo lo que tenía por tener la personalidad extrovertida que tenía yo. Me llamó mucho la atención esa frase”.

Incluso, aseguró que hasta hace algún tiempo sentía un importante grado de culpa por el fallecimiento del “Mumo”. “Me sentí muchísimo tiempo culpable. Me dieron la misión de contenerlo y ayudarlo, pero con las manos vacías. Yo no sabía del problema grave que tenía Raimundo. Es algo que durante mucho tiempo me costó muchísimo, incluso acelerar el retiro del fútbol. No quería estar un tiempo de vida sin estar con mis hijos, había perdido mucho con las concentraciones”.