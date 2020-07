Gastón Fernández: “El equipo no me extrañó cuando me fui, porque terminamos siendo campeones”

Con cierto grado de polémica y divorciado con parte de la parcialidad azul, Gastón Fernández dejo la Universidad de Chile durante la temporada 2017, año en que los universitarios terminaron siendo campeones del Clausura de ese año, con participación de “la gata” en el inicio del campeonato.

En conversación con Diego Rivarola, el volante argentino dijo que “el equipo no me extrañó cuando me fui, porque terminamos siendo campeones“, comentó en el live de la Universidad de Chile en redes sociales.

“A mí lo que me deja tranquilo en mi paso por la U, es mi compromiso con mis compañeros y la dirigencia, desde el día uno hasta el final. Es el club que mejores estadísticas tengo. Desde mi nivel futbolístico, por ahí, se esperaba más, podía haber sido más, seguro”, agrego el retirado futbolista.

Respecto a cómo quedó la relación con los fanáticos azules, Fernández aseveró que “los hinchas, hay muchos que me quieren, hay otros que no, pero así es el fútbol. Como futbolistas no tenemos la posibilidad de llenar a todos. La U ha dejado un recuerdo hermoso y fui un privilegiado de haber vestido esa gloriosa camiseta”.

Al finalizar, sostuvo que Marcelo Salas tuvo un importante rol en su llegada a la U “siempre decía que algún día me encantaría vivir en Chile. Después con el tiempo, por mi idolatría por Marcelo, era mucho más el deseo de llegar a la U que a otro equipo del fútbol chileno. Tenía ganas de vivir la experiencia de vivir en Chile”, contó el excompañero del “Matador” en su paso por River.