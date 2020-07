Eduardo Lobos sobre Miguel Pinto: “Siento que no es un arquero para Colo Colo”

Pasan los meses, el fútbol aún no regresa por la pandemia del Covid-19, pero algunos temas siguen vigentes. El fichaje de Miguel Pinto en Colo Colo, portero formado e identificado con la Universidad de Chile, aún hace ruido en algunos, o así lo plasmó al menos el exarquero de los albos, Eduardo Lobos.

El portero campeón con el “cacique” comentó la llegada de Pinto a Macul y dijo que “no critico que lo hayan contratado a él, sino la forma. Cuando hablamos de que el club tenga una estructura, que le de posibilidades a los que están formando en casa, donde invierten muchísima plata. En contra de Miguel no tengo nada. Ha hecho una carrera maravillosa, estuvo en México, en la Selección“, comenzó diciendo en conversación con La Tercera.

“Siento que no es un arquero para Colo Colo, por sus características. Detrás de Bryan estaba Dario Melo, contratado, Omar Carabalí, Julio Fierro, que han demostrado tener una proyección importante en Colo Colo. No siento la necesidad de tener un arquero como Miguel. Brayan tiene que tomar la personalidad y empezar a proyectarse”, agregó Lobos.

Sobre lo mismo, puso como ejemplo a Brayan Cortés “básicamente entender que Iquique no es Colo Colo. Jugar en Colo Colo no es fácil, no es para cualquiera. He visto llegar a los mejores jugadores del país a jugar en Colo Colo y han tenido un rendimiento cero. Las responsabilidades son distintas”, aseveró.

“En Iquique tenía una personalidad increíble para cortar un centro. Al primer error te empiezan a pifear 30 mil personas. Que la prensa te cuestiona y que dice que van a traer un arquero porque falta experiencia, jerarquía. Entonces tiene que tener la capacidad sicológica de abstraerse de ese tipo de críticas. Tiene que entender que los errores sí cuestan goles. Tiene que sobreponerse ante esos errores. No es lo mismo equivocarse en Iquique. En Colo Colo va generando desconfianza. Insisto que, desde la proyección, es el mejor arquero que hay en Chile”, cerró el portero.