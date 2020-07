Hans Martínez se confiesa: “Cumplí mi sueño de ser futbolista y estoy contento con lo que me tocó”

Hans Martínez, actual defensa de Lautaro de Buin y miembro del plantel de la Selección sub 20 que logró el tercer lugar en el mundial de Canadá 2007, repasó su carrera como futbolista y tuvo palabras para su excompañero, Gary Medel.

En conversación con LUN, Martínez afirmó que está contento con su trayectoria en el fútbol, pero que no emigrar al extranjero limitó su carrera deportiva. “No me siento frustrado. Cumplí mi sueño de ser futbolista y estoy contento con lo que me tocó. No hay drama”, señaló.

“Soy un agradecido de Católica por la formación que me dio y porque ahí debuté profesionalmente. Yo no era hincha de la UC cuando llegué a los 11 años, pero me hice y soy hincha de Católica. Además, gané cosas. Pero obviamente, mirando para atrás, siento que no haberme ido joven a jugar afuera me limitó. De hecho, por eso no fui al mundial de Sudáfrica”, afirmó Martínez.

El exdefensor de la UC, quien tuvo pasos además por el Almería de España, O’Higgins, Audax Italiano y U. de Concepción, declaró que Gary Medel fue uno de los más esforzados en la tienda cruzada. “Mi gran amigo era Patricio Aguilera y en el lote también estaba el “Gato” Silva (…) Gary Medel no era tan de ese lote, pero era del grupo de generación. Era el más desordenado, sin duda, pero también el más esforzado de todos“, sostuvo.

Finalmente, Hans Martínez reveló que nunca le gustó jugar de central, ya que él era delantero o “10”. Además aseguró que, de momento, no se visualiza como un futuro entrenador.