Delantero argentino dejó plantado a Mario Salas en Alianza Lima

Mario Salas tuvo su primer traspié en Alianza Lima, luego que un jugador que estaba casi asegurado en su nuevo conjunto, le dijera que no a última hora.

Se trata del futbolista trasandino Jonathan Herrera, quien finalmente terminó fichando por San Lorenzo de Almagro.

“Ayer me estaba yendo a Perú, tenía todo listo con mi familia y justo me llamó mi representante y me dijo que era jugador de San Lorenzo“, lanzó el futbolista.

De esta forma, Salas sumó una preocupación recién llegado al conjunto incaico.