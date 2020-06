Benjamín Kuscevic sobre fecha del retorno del fútbol: “Es un panorama incierto”

Hasta ahora la fecha para el retorno del fútbol está pactada para el 31 de julio, pero está constantemente siendo evaluada por la evolución de la situación sanitaria en Chile.

El defensor de Universidad Católica, Benjamín Kuscevic, en conversación con La Tercera, comentó cómo ve la posibilidad de volver a la actividad.”Es un panorama incierto. Nadie puede decir que a partir de tal día no va a pasar nada. Es difícil. Esto va evolucionando día a día. Si me preguntas a mí, me encantaría que el fútbol volviera el 31 de julio, pero no se puede saber”, comenzó diciendo.

Aunque, el jugador cruzado aseguró que no van a arriesgar la salud por regresar a los entrenamientos.”Me gustaría volver el 31 de julio, pero si hasta el 20 de julio siguen subiendo los casos, va a ser imposible. Hay que ser realistas. Tampoco nos vamos a volver a locos y regresar a toda costa. Tiene que ser algo que las autoridades sanitarias lo permitan”.

Además, Kuscevic comentó las cosas que extraña del fútbol.”Echo de menos volver a competir, vivir el día a día con los compañeros, viajar, concentrar, las cosas a las que estoy acostumbrado.Después de tres meses sin nada se echa de menos.Tengo unas ganas terribles de ir a entrenar”.

Al ser consultado por la posibilidad que la para les afecte de manera negativa en el rendimiento, el defensor explicó que cree que será todo lo opuesto. “Estamos todos entrenando de la mejor forma. Va a costar agarrar ritmo, pero eso va a ser al principio. No creo que se nos venga abajo nada. Por el contrario, vamos a recuperar jugadores y estamos solamente acumulando ganas de competir, así que puede que incluso nos favorezca”.

El zaguero también comentó la situación incierta de la Copa Libertadores.”Va a ser difícil jugarla. Tendrán que decidirlo las autoridades sanitarias de la Conmebol por el tema de los viajes. Será complicado, pero quiero seguir jugando la Libertadores. Tengo la espina clavada todavía de haber perdido los dos primeros partidos, lo único que quiero es sacármela rápido y empezar a ganar en el grupo”.

El futbolista de la UC aseguró que en el futuro le gustaría salir al extranjero. “Estoy muy tranquilo y feliz en Católica. Me gustaría algún día dar un salto por un tema personal y deportivo. Veremos cuando llegue el momento indicado, pero tiene que ser una oferta y de un lugar que me motive deportivamente y que beneficie al club por la venta. Quiero dejar algo por todos los años que me ayudaron”.

Finalmente, Kuscevic comentó los deseos de varios jugadores de Universidad Católica por el regreso de Gary Medel a San Carlos de Apoquindo. “Es normal que se hable de la vuelta de Gary Medel, él siempre dijo que quería volver a Católica. Van pasando los años y sigue manteniéndose en su mejor nivel en Europa. Toda la gente de Católica lo quiere de vuelta. Él tendrá su tiempo y decidirá cuando”, sentenció.