Grupo de investigadores aseguran que Esteban Paredes aún no es el goleador histórico del fútbol chileno

En el último Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile, Esteban Paredes escribió su nombre en la historia del fútbol chileno, esto luego de que anotara el segundo tanto del partido, lo que lo consagró como el máximo goleador de torneos nacionales con 216 tantos.

Sin embargo, han pasado los meses y dicha cifra está siendo cada vez más cuestionada. Resulta que un grupo de investigadores asegura que Paredes se encuentra igualado con Francisco “Chamaco” Valdés en 215 goles “acá lo primordial es que hay un gol que no le corresponde a Paredes, que es el del partido anulado contra Cobresal y se genera la controversia”, comentó Sebastián Núñez, presidente de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno a La Cuarta.

“Imagina que la ANFP en ese tiempo salió al paso diciendo que habían revisado sus estadísticas, no sabemos todavía cuáles, porque no indicaron ni cuál era el investigador, ni sacaron un detalle. Fue un Twitter donde decían que Chamaco Valdés y Esteban Paredes tenían esos goles”, agregó Núñez.

En la misma línea, el investigador aseguró que el gol ante Cobresal “no tuvo ninguna espalda del punto de vista de la investigación. No presentaron nada. Si mostraban un documento para saber cuáles son los goles, tendríamos la información clara”, comentó.

“Se hizo la celebración con Paredes en cancha, frente a la ‘U’, y resulta que no correspondía. De eso estamos todos seguros, en el grupo éramos 18 investigadores y desde ayer somos 22. Todos llegamos a la conclusión con una investigación exhaustiva que “Chamaco” y Paredes están empatados. No hay duda de eso”, complementó.

Y además culpó a la ANFP por la información errónea “no ha hecho la pega, no hizo el trabajo, no tiene una sección de estadísticas, no ha publicado los partidos para estar uniforme y si hay alguna duda se pueda rectificar. La ANFP no tiene nada“, cerró.

La indicación del grupo tiene relación con el duelo del Apertura 2011 entre albos y mineros, donde Paredes anotó un gol. Sin embargo, dicho partido fue anulado por la mala inscripción de Joan Muñoz en Colo Colo. Se había dado por ganador a los mineros, pero luego el duelo finalmente quedó invalidado.