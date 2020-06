Juvenal Olmos y su paso por la selección chilena: “Me provocó crisis de pánico. Pensaba que me iban a pegar”

Una sorprendente confesión realizó Juvenal Olmos durante este martes, muchos años después de que fuera entrenador de la Roja durante las Clasificatorias del Mundial de Alemania 2006.

En conversación con La Tercera, comenzó diciendo que “pisé el palito de la vanidad, del poder, de la soberbia, de creer que esa selección era mía, porque era el responsable. Con los años miro que los técnicos que son así encuentran un choque con la opinión de cualquier persona, el sentirse atacado es propio de estar medio vanidos (…) Me pilló medio adolescente en mi formato para poder desarrollarme”.

Tras ello, el actual comentarista deportivo se refirió al traumático episodio del “Perro Verde” el cuál le pesó muchísimo en ese momento de su vida. “El tema del Perro Verde es empujado por mi amigo Bonvallet, pero no es inventado por él. Viene de la Unión Española, en las pretemporadas. Siempre fui amante del coaching y en las pretemporadas yo les ponía pre-pretemporadas, que eran tres días en el Cajón del Maipo donde íbamos a acampar, hacíamos fogatas, trabajo en equipo, para entender el funcionamiento y a esos jugadores en facetas diferentes, para tener mejor respuesta y alguien le puso que las pretemporadas del profe Juve eran más raras que un perro verde”, recordó, agregando que “nace sin ser un componente peyorativo. Después se va dando esta separación”, lanzó Olmos.

Finalmente, terminó agregando que “en ese tiempo llega mi hija llorando del colegio, no quiere ir más y me dice que le gritan que su papá es un perro verde (…) mi mujer también tuvo dificultades y me abrí a cosas que no me abría antes, esto me provocó una crisis de pánico que tuve que tratar con profesionales de la psicología. Veía a dos personas en la calle y pensaba que me iban a pegar, me empecé a quedar en mi casa, no quería salir”.