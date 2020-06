Ricardo Bochini: Colo Colo 73 es el mejor equipo chileno que vi jugar al fútbol

Por Alberto Jesús López

Ricardo Bochini es uno de los campeones del mundo con Argentina en 1986, jugó en Independiente entre 1972 y 1991, donde fue campeón en cuatro ocasiones el torneo nacional, cuatro veces de la Copa Libertadores y ganó cinco Copas Intercontinentales.

El máximo ídolo del Rojo, conversó con ADN Deportes y recordó las dos finales que le ganaron a equipos chilenos, comenzando por la de Colo Colo en 1973. “Creo que para mí, de lo que yo vi a partir del 73 hasta ahora es el mejor equipo chileno que vi jugar al fútbol, un equipo muy bueno, con jugadores que la mayoría jugaban en la Selección Chilena como titulares. Colo Colo pudo ser Campeón de América en ese momento tranquilamente”.

Sobre el duelo contra Unión Española en 1975. El ex futbolista aseguró que fue más complicado el partido contra los albos. “Lo de Unión Española fue distinto, yo creo que nosotros éramos superiores a Unión Española y en el primer partido perdimos en Santiago sobre la hora con gol de Ahumada a los 40 minutos. Después acá en la revancha le ganamos 3 a 1 en Avellaneda y fuimos a definir a Paraguay y ganamos 2 a 0, pudimos haber ganado por mas diferencia todavía pero ahí ganamos bien esa Copa, pero Colo Colo fue muchísimo más difícil”.

Bochini también tuvo palabras para las finales perdidas por la Selección de Argentina frente a la Roja en las Copas Américas.”Argentina jugó con Chile dos finales, una con Alemania y jugaron tres alargues, en esos tres partidos tanto en los 90 minutos como en el alargue no hizo un gol, entonces no se puede ganar una Copa de América o un Campeonato del Mundo si no haces un gol en tanto tiempo”.

Finalmente, el campeón del mundo destacó algunos jugadores de la generación dorada de Chile.”Alexis Sánchez y Arturo Vidal creo que son los jugadores que más trayectoria tuvieron y jugaron en los equipos más importantes de Europa, pero había muy buenos jugadores, por eso formó un equipo que pudo ganar la Copa de América. porque tienes que tener un buen plantel sino no la puedes ganar”, sentenció.