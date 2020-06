Gustavo Moscoso y su recordado gol ante Alemania: “Creo que en mi carrera hice goles muchos más bonitos”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacase conversó con el histórico jugador de la selección chilena y recordado delantero de Universidad Católica, Gustavo Moscoso, quién ya lleva tiempo viviendo en México, lugar donde pasa sus días durante la pandemia.

El ex jugador de la UC, reflexionó en torno a lo que sucede en el mundo por el Covid-19, desde Puebla, ciudad en la cual reside: “Obliga un poco a comunicarse internamente y también ver como está ocurriendo todo en el existir de nosotros, darte cuenta que por ejemplo las entidades de salud, lo precaria que eran, no nos dimos cuenta hasta que ocurrió una cosa como esta y eso es importante que se mire y se revise en la parte de la gente que le corresponde”.

Su principal carrera como futbolista la desarrolló en el fútbol mexicano, donde trabaja hasta el día de hoy: “Acá en México he hecho muchas cosas, desde jugar una parte de mi vida y después empezar de cero, creando escuelas, creando instituciones deportivas, hasta crear una oficina de consultoría que trabaja de vez en cuando con equipos profesionales y este último tiempo me he dedicado un poco al talento individual en el fútbol mexicano”.

Pero antes de vivir su experiencia en el fútbol azteca, Moscoso recordó su paso por la UC: “Me tocó la bonita etapa de regresar a Universidad Católica a primera división, que creo fue algo muy importante, fueron dos años los que estuve ahí y poco a poco se fue creciendo”.

Uno de sus más recordados hitos con la camiseta de la selección chilena fue en el mundial de España en 1982, donde le marcó un golazo a Alemania, el cual recuerda con especial afecto el ex delantero: “Me da mucho gusto, ese gol, siempre lo he dicho y con toda la humildad que se merece este asunto, creo que en mi carrera hice goles muchos más bonitos que ese pero la importancia para mi, en mi carrera deportiva ese sin lugar a dudas que fue muy importante, porque alargó mi carrera muchísimos años y sobre todo a nivel internacional, mucho más en una época en que trascender internacionalmente era muy pero muy complicado y ese gol significó eso”.

Afincado hace años en México, no descartó volver algún día a trabajar en Chile y reconoció que hace poco tiempo tuvo un acercamiento para retornar, el cual no tuvo la respuesta esperada: “No soy de los que le gusta tocar puertas de regreso, siempre he pensado en ir a donde hay necesidades, solamente una vez toque la puerta y la toque previo a las eliminatorias del mundial pasado, porque creí que en ese momento era mucho más importante mi presencia de regreso en el fútbol chileno, pero la respuesta fue que lo que yo ofrecía, no se hacía en el fútbol chileno y esa respuesta fue la que más me dolió porque si yo supiera que esas cosas se hacen, ni siquiera hubiera tocado la puerta, yo siempre voy donde no navega nadie, soy un hombre de proyecto”.

Repasa toda la entrevista de Aldo Schiappacasse a Gustavo Moscoso en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”.