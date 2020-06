Ryan Giggs reveló duro encontrón que tuvo con Cristiano Ronaldo en el Manchester United

Hace cuatro años atrás se dio a conocer un supuesto encontrón que habría tenido Ryan Giggs, referente del Manchester United- con Cristiano Ronaldo, donde aseguraban que el galés había recriminado al portugués por tomar una bebida durante el desayuno empujándolo contra la pared y diciéndole “Nunca más“.

Y si bien Giggs nunca se había referido a la particular situación, este miércoles terminó confirmando el rumor, aunque con matices. “Puede ser. No sé si se lo recriminé o lo empujé. Puede que le dijera algo como ‘Aquí no hacemos estas cosas’. Después él marcó un hat trick y me dijo: ‘¡Yo bebo lo que quiero, Giggsy!'”, declaró entre risas al United Podcast.

Cabe consignar que Cristiano hace un tiempo atrás manifestó que no tenía una gran relación con los líderes en aquel entonces del conjunto inglés.

“En Manchester no hablaba mucho con Ferguson, Scholes, Giggs o Rio Ferdinand. Lo que hace falta es sintonizar dentro del campo. No teníamos que darnos besitos. En el Manchester gané la Champions y no hablaba con ellos, nos dábamos los buenos días y ya está”.