Fernando Morientes: Si tengo que elegir a un chileno me quedo con Iván Zamorano

La Liga retornará este jueves con el derbi entre Sevilla y el Betis a las 16:00 horas. Los chilenos saltarán a la cancha el fin de semana. El sábado jugará el Barcelona Arturo Vidal que enfrentará al Mallorca a las 16:00 horas, mientras que el Eibar de Fabián Orellana visitará al Real Madrid el domingo a las 13:30 horas.

El ex jugador del Real Madrid, Fernando Morientes, comentó cómo ve la situación del King que no ha logrado consolidarse de titular en el elenco culé.”Es uno de esos jugadores que son importantísimos en una plantilla, a lo mejor jugando de titular el cuerpo técnico no lo ve pero a lo mejor jugando de suplente te aporta unas cosas súper necesarias. Lo que tiene Arturo Vidal es que es un jugador muy experimentado, que conoce perfectamente cómo es el fútbol, estoy convencido que él quiere jugar todos los partidos de titular, pero cuando hablamos de un equipo como el Barsa hacerse con un puesto es tremendamente complicado. Lo importante para este tipo de jugadores es aprovechar los minutos que tengan para tener mucha repercusión en el resultado final”.

Además, el ex delantero también destacó las cualidades del Rey Arturo.”Me parece que Arturo Vidal que es uno de esos jugadores que cuando sale los equipos rivales lo nota, porque tiene mucho talento y porque vive los partidos con muchísima intensidad, salga de titular o de suplente. Personalmente es de esos jugadores que me gusta tener en mi equipo porque aportan muchísimo en el once inicial o desde el banquillo”.

Morientes también confesó cuál es el chileno que más le ha impresionado.”El más reciente que tenemos es Vidal, pero si me tengo que quedar con uno es Iván Zamorano, lo conozco personalmente, he tenido la suerte de jugar un partido de leyendas del Real Madrid, me parece un tipo extraordinario. Uno que iba a venir a jugar en el fútbol español era Marcelo Salas, que a mí me gustaba mucho“.

Además, el ex atacante se tomó un tiempo y llenó de elogios a Bam Bam.”Lo admiro como profesional, como persona, él jugó en una época un poco anterior a la mía, sigue siendo una leyenda del fútbol mundial y del Real Madrid, para mí tiene todo mi respeto porque hizo cosas muy interesantes. Es un jugador muy recordado por muchas cosas pero sobre todo por sus goles“.

Finalmente, Morientes dio su pronóstico con respecto a quien podrá ser el próximo campeón de la liga de España. “Estamos un poco a las expectativas de lo que suceda en los primeros partidos, pero sí está claro que Real Madrid y Barcelona son los claros candidatos para llevarse el título, son varios puntos que tienen sobre los equipos perseguidores, ellos saben lo que se están jugando en estos partidos. Me da la impresión que el título se puede quedar en Barcelona o en Madrid“, sentenció.