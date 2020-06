Portero de Olimpia en la final de la Copa Libertadores 1991: “Colo Colo fue un justo campeón”

Por Alberto Jesús López.

A 29 años de la histórica final de la Copa Libertadores de América que ganó Colo Colo, el ex arquero paraguayo Jorge Battaglia recuerda esa definición como si fuera hoy. Casi tres décadas después, le sigue dando vueltas en la cabeza, aunque en diálogo con ADN desde Asunción, reconoce que el Cacique fue superior y ganó con total justicia esa llave por el título.

Ya con 60 años, trabaja en el cuerpo técnico y en las divisiones inferiores de Libertad. Ahí pasa la cuarentena obligatoria, trabajando en su casa, desde donde repasa aquel memorable partido del 5 de junio de 1991. En esa campaña, relevó en la portería olimpista a un histórico como Ever Hugo Almeida. Y aunque fue gran figura de ese partido decisivo en el Monumental, no pudo evitar los tres goles del Cacique.

– Jorge, ya se cumplen 29 años, cómo ha pasado el tiempo. ¿Qué recuerda de esa final?

Lo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy. Tuve la oportunidad de jugar ambos partidos de esa final de la Libertadores y lastimosamente no pude ser para nosotros. En el primero pudimos tomar ventaja, pero no lo hicimos. Y en la revancha, en Santiago, Colo Colo jugó mejor. Además, nosotros estábamos algo diezmados por lesiones y suspensiones, lo que se acentuó con la expulsión de Gabriel González en el primer tiempo.

– Olimpia tenía un equipazo, que venía de ser campeón el año anterior y ese 1991 jugaba su tercera final consecutiva.

Sí. Ya el ’89 en la final contra Nacional de Medellín perdimos por penales, pero al año siguiente logramos ser campeones ante Barcelona de Guayaquil. En esa campaña yo me integré a mediados de año, para las rondas finales, hasta que conseguimos la copa.

– ¿Qué recuerda de esa final ante Colo Colo?

Que ellos tenían muy buenos jugadores también e hicieron muy bien las cosas. Venían de eliminar a Boca Juniors en semifinales, nada menos. Nosotros fuimos perdiendo jugadores importantes, como Raúl Vicente Amarilla, Mario Ramírez, Adriano Samaniego o Virginio Cáceres, lo que resintió mucho el juego del equipo. Aunque llegamos igual a la final, no nos alcanzó.

– Pese a que usted fue figura, nada pudo hacer en los goles de Colo Colo…

No, nada que hacer. Hasta el día de hoy, veo esos goles y tanto en el primero como en el segundo (los dos de Luis Pérez), son jugadas muy frontales, con tiros cruzados que no me dan mucho tiempo a reaccionar. El tercero viene de un desborde desde la izquierda nuestra, un centro rasante al segundo palo, y Herrera sólo tuvo que empujarla.

– ¿Alguna vez tuvo contacto con alguien de Colo Colo?

Curiosamente, a comienzos de año tuve el honor de saludar a Jaime Pizarro, que tiene un hijo en colo Colo (Vicente, seleccionado sub 17) que vino a Paraguay a jugar la Copa libertadores sub 20 y ahí nos encontramos, conversamos y recordamos esos tiempos. Es una excelente persona y aprovecho de enviarle un gran saludo.

– Para usted, ¿fue Colo colo un justo campeón?

Yo creo que sí. Hizo muy bien las cosas y tenía un gran equipo, muy punzante. En su estadio eran prácticamente imbatibles. Nos ganaron a nosotros, le ganaron a Boca y a todos. Así que si, creo que fueron justos ganadores.

– ¿Influyó la cancha?

Creo que sí, era muy rápida para esos tiempos. Entonces no se utilizaba el césped tan corto y la pelota corría muy rápido con la humedad. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso, sino a canchas más secas y más lentas. Pero eso no justifica que no hiciéramos lo que teníamos que hacer. Independiente de esos factores y pensando en todo lo que hizo Colo Colo, durante todo el torneo, fue un justo campeón.

– ¿Qué recuerda de esa noche, del ambiente en el estadio Monumental?

Fue impresionante el recibimiento de ellos. Me acuerdo perfecto que llegamos al estadio muy motivados, porque podíamos lograr el bicampeonato. Pero se quedó ahí y Colo Colo finalmente pudo convertirse en el primer equipo chileno en conseguir la Copa Libertadores.