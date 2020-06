Cristóbal Jorquera confiesa: “Cuando terminé mi contrato con Palestino pensé que podía volver a Colo Colo”

Luego de que Cristóbal Jorquera tuviera un nuevo y breve paso por Palestino, el volante volvió a Europa para defender los colores del Fatih Karagümrük, elenco que milita en la segunda división de Turquía.

Al respecto, indicó en conversación con el CDF que “nos encontramos entrenando hace cinco semanas. El campeonato vuelve en dos semanas más y dentro de todo se ha manejado bien. Hay una serie de protocolos que se han llevado a cabo y además que el sistema público de salud acá funciona muy bien”.

En esa línea, agregó: “La apuesta era bastante arriesgada, porque me vine a un club que estaba 15° en segunda y me vine recién renovado de Palestino, en donde me reencanté y estaba feliz de seguir allá. Entonces cuando se me dio la posibilidad, dije ‘vamos’. Al final la apuesta salió muy bien y tenemos posibilidades de subir, estamos quintos, por lo que estoy muy contento”, sostuvo.

¿Tuvo la posibilidad de volver a Colo Colo? “La verdad es que cuando terminé mi contrato en Palestino pensé que se podía dar la vuelta. Siempre estaba esa sensación dentro mi, que era buen momento para volver. Pero nunca hubo propuesta formal ni mucho menos. Después se dio la oportunidad de Palestino, pusimos la cláusula para en caso de que saliera otra oferta y salió el último día”, manifestó Jorquera.

Finalmente, terminó diciendo que “con la dirigencia no tengo relación. A Marcelo (Espina) lo conozco porque fue mi técnico. Con los jugadores tengo muy buena onda. Cuando estuve de vacaciones, el club me abrió las puertas para entrenar, así que muy bien”.