Carlos Lampe reveló su mejor recuerdo del fútbol chileno: “Que Esteban Paredes no me haya hecho goles”

Por Alberto Jesús López.

El golero boliviano Carlos Lampe habló con ADN Deportes para repasar lo que ha sido su carrera futbolística, la cual lo tuvo por varios años jugando en Huachipato y que le abrió la posibilidad de ser titular en el arco de la selección de su país.

Se le recuerda con mucho respeto acá en Chile por lo que mostró en Huachipato.

Yo también recuerdo mucho Chile, viví alrededor de dos años y medio la familia se acostumbró bien vivíamos cómodos estábamos tranquilos la verdad con mi familia tenemos mucho cariño por Chile.

¿Qué es lo que extraña de nuestro país?

Por ahí la tranquilidad nosotros vivíamos en una zona muy tranquila en una ciudad tranquila a pesar de ser la segunda ciudad más grande en Chile es bastante tranquila teníamos playa cerca de la casa clínica al lado farmacia al lado supermercado al lado estábamos bastante cómodos.

¿La idea de volver está latente?

Si obviamente, se puede dar a comienzo de año hubo una pequeña posibilidad, pero yo ya había firmado en Always Ready y bueno tuve una posibilidad de poder ir a Chile y no se dio, pero si se da más adelante yo encantadísimo y mi familia también.

¿Qué posibilidad se dio?

Hubo algunas conversaciones con O´Higgins, que es un lindo club un lindo complejo, pero bueno como te digo ya había firmado hace poco y bueno a veces las cosas no se pueden dar.

En algún momento se habló que podía recalar en un grande de Santiago específicamente en la Católica.

Por ahí es una deuda pendiente en Chile no poder jugar en un club grande, obviamente sería lindo en un club que tenga mucha presión que pelee siempre arriba pero bueno no me quejo porque la verdad que con Huachipato dentro de todo hicimos las cosas bien bueno por penales no clasificamos a una final de Copa Chile con un equipo bastante joven bastante nuevo siempre porque renuevan bastantes jugadores y bueno son chicos que sacan de la cantera ,las cosas salieron bien en lo personal me fue bien prácticamente en todos los torneos o sea que me adapté al fútbol de allá.

¿Cómo califica la partida que tuvo usted a Boca Juniors?

Para mi positiva porque era un sueño desde chico vos has visto que muchos jugadores europeos quieren estar en el plantel quieren ser parte del plantel obviamente en lo deportivo no pude tener minutos por ahí eso me jugó en contra, pero después la experiencia, las amistades que uno hace creo que las enseñanzas que uno tiene como persona como jugador de fútbol la verdad no me arrepiento y si tuviera que volver a elegir elegiría lo mismo.

El mejor recuerdo dentro de una cancha aquí en el fútbol chileno.

Hay muchos, me ha tocado tener buenos partidos allá o por ahí que Esteban (Paredes) no me haya hecho goles en los dos años y medio por el torneo también es algo bueno porque es un goleador importante recuerdo que me tocó también en un partido taparle un penal y después verlo como máximo goleador allá son cosas que te gratifican porque en ese partido le tapé un mano a mano le atajé un penal un tiro afuera del área entonces por ahí siempre ha habido con los buenos jugadores una buena rivalidad.

Justo le iba a consultar por los delanteros más complicados con los cuales le tocó convivir acá en el fútbol chileno.

Chile tiene muy buenos delanteros había uno en O’Higgins un argentino que se fue a Argentina después a jugar, después Churín, Salom Esteban, bueno después llegó Abreu entonces pasan buenos jugadores por la liga chilena.

¿Estuvo cerca de Colo Colo usted?

Si, al comienzo si, después de mis primeros seis meses en Huachipato que me fue bien ahí hubo una posibilidad de real yo no lo hablé, pero si lo hablé con los dirigentes, con mi representante entonces era real y bueno no se pudo dar, pero el hecho de estar tan poco tiempo en Chile y tener una posibilidad así de bonita la verdad que fue lindo.

¿Si tuviera que elegir alguna opción en Chile cual sería?

No me he puesto a pensar son interesantes los equipos que hay en Chile pero en el que se dé voy a dar lo mejor de mi voy a ser feliz donde me toque ir sea un grande o no sea un equipo grande porque todos los equipos tienen cosas grandes algunos tienen la hinchada otros tienen la organización otros tienen el calor de la gente, el cariño entonces desde un punto de vista todos los equipos tienen algo grande para ofrecerte entonces si a mí me toca ir donde me toque ir y donde se dé la posibilidad voy a ser el súper profesional que siempre he sido, tratar de sumar siempre para el grupo aportar enseñar guiar a los más chico, por eso que me caracterizo.

Que proyecta para su carrera de ahora en más.

A mí me gustaría salir una vez más fuera del país tengo cuenta pendiente en Argentina, jugar allá porque no pude jugar cuando fui a Boca entonces por ahí esa cuenta pendiente la quiero saldar antes de retirarme y sería lindo irme a Chile a jugar o por ahí quien dice poder retirarme allá también porque es un lugar donde me sentí cómodo, donde me fue bien y sé que si voy me va a seguir yendo bien.

Mensaje para el hincha acerero.

Soy muy agradecido, me recibieron con los brazos abiertos este domingo sé que cumplen 73 años entonces mandarles un abrazo grande seguramente nos volveremos a ver pronto y desearle siempre lo mejor al equipo.