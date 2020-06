Patricio Toledo sobre el futuro de Claudio Bravo: “Él merece ser titular en un equipo”

En “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse tuvo la posibilidad de conversar con uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol chileno, se trata de Patricio Toledo, con quién recordó interesantes anécdotas en la carrera del ex futbolista.

Actualmente Toledo se encuentra trabajando en las divisiones inferiores de Palestino, aunque por la pandemia del Covid-19, no ha podido desempeñar su rol: “Palestino se acogió la ley del trabajo y ni siquiera podemos hacerlo a través de las redes entonces es mucho más complicado”.

El ex portero de Universidad Católica, fue parte de una generación de jugadores que se vio perjudicada por el incidente de Roberto Rojas en Brasil: “Perdimos una generación muy buena futbolísticamente y yo creo que uno de los perjudicados enormes fui yo como arquero”.

En dos diferentes periodos vistió la camiseta de Universidad Católica, donde siempre terminó destacando: “Tuve una paciencia tremenda para llegar a ser el arquero que fui, yo en Católica generalmente siempre fui el segundo arquero, era muy difícil que un arquero de 20 años fuera titular en Colo Colo, la U o en Católica, como sucede hoy, adquirían arqueros con experiencia y en Católica siempre me estuvieron trayendo arqueros de jerarquía entonces era muy difícil jugar, pero siempre terminaba jugando yo”.

Cuando representó a Chile en los Juegos Olímpicos de 1984, se comenzó a gestar una de las más grandes anécdotas en la carrera del golero: “En ese campeonato jugaba Estados Unidos con un arquero que era Tony Meola, que nosotros nos sorprendimos cuando entraba con un tremendo peluche al arco y lo ponía atrás y la gente aplaudía y sacaba fotos”.

“Cuando ya veníamos de vuelta, Juvenal en Miami se me acerca y me dice, ‘¿Pato si yo te regalo un oso, tu jugarías con el oso?’ yo lo quedo mirando y le digo ‘Sí, no tendría problemas’, así que él me regaló ese oso. Yo llego acá a Chile, primer partido jugando por Católica, le pongo la foto de mi hijo colgando del pecho al oso y entro a Santa Laura y la gente no entendía nada, el osos apareció conmigo en la foto, saliendo del camarín y la gente se reía”, agregó el portero.

Pero la historia no concluye ahí, ya que tras dos años de ubicar al peluche en el arco, ocurrió un particular episodio: “Llegó el partido contra Audax Italiano y en un tiro libre cerca del área, donde ponía el oso, a Rubens Nicola le hacen un foul, lo atienden justamente en el palo donde está el oso y no hace nada mejor que tomar el oso y tirarlo por arriba de la galería hacia la gente”.

“Un hincha se fue a meter a la galería, para recuperar el oso y de repente llega un tipo ensangrentado al camarín y yo lo hago pasar y me dice ‘pucha Pato lo único que te pude rescatar del oso fue esto’ y me abre la mano y me entrega la foto de mi hijo echa pedazos. Mucha gente pensaba que yo era gay y me gustaban los peluches, entonces no se sabía bien el tema”, concluyó el ex arquero de Unión Española.

Patricio Toledo tuvo una destacada participación en la Copa América realizada en nuestro país en 1991, es por ello que es una voz más que autorizada para opinar del futuro de Claudio Bravo: “Yo me iría a jugar. Estar esperando la posibilidad de jugar me parece que no se lo merece, él merece ser titular en un equipo, que sea considerado”.

Además, no ve con buenos ojos el recambio en el arco nacional: “Hoy día, lamentablemente desde un tiempo a esta parte hemos estado careciendo de buenos arqueros, siempre hemos estado buscando futuros arqueros, hoy día yo no encuentro un arquero con grandes condiciones que me permita decir que este sobrepasa o sobresale del resto de los arqueros,

“Sigue siendo para mi en Chile, a pesar de los problemas que ha tenido, Johnny Herrera de los buenos arqueros que está en los campeonatos”, comentó el portero.

Finalmente, entregó sus preferencias para el mejor arquero en la historia del fútbol chileno: “Sin duda está entre Roberto Rojas y Claudio Bravo, Roberto antes del problema que tuvo, para mi era un arquerazo y Bravo por todo lo que ha hecho en distintas etapas de la vida, hoy día Bravo debe ser el mejor arquero que ha tenido Chile, por lo que ha trascendido el fútbol, porque antes no teníamos la posibilidad de tener gente jugando en Europa”.

Revive la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Patricio Toledo en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.