Connotado PF dispara contra la ANFP: “Es posible que estemos 25 años sin ir a un mundial”

Confinado en Concón, Oyarzún sigue atento al cuidado físico de los jugadores caturros. Pero también va más allá, y junto al resto de sus colegas de Primera División prepara el regreso a la competencia. En el camino, denuncia un incómodo episodio vivido ante la ANFP: “Nos pidieron colaborar con la comisión médica para evaluar el regreso, pero de pronto el señor Robles (Rodrigo) sacó con un documento firmado por dos fisiólogos y agradece a dos preparadores que tenemos en la agremiación y que no habían visto el documento (…). Un diario incluso lo interpretó y concluyó que los jugadores estarían gordos, lentos, sin musculatura…No conocen nuestra realidad, ninguno de nosotros fue consultado, y fue de mucha soberbia que la ANFP los respaldara con su logo”, se quejó en diálogo con Aldo Schiappacasse.

Quien trabajara con Mirko Jozic, Juvenal Olmos y José Cardozo entre otros técnicos, tiene una visión crítica todavía más profunda de la gestión directiva: “Si te dijera la verdad de mi diagnóstico, no trabajaría más en futbol chileno”, advierte. Luego agrega una mirada preocupante mientras “los dirigentes de la ANFP continúen peleándose y derrocándose sin tener un proyecto a futuro para el fútbol, y sin usar el bicampeonato de América como un trampolín, sino que como un sofá. No tienen conciencia de lo que pasa en el fútbol menor. De 12 meses han entrenado 3; nuestro reglamento impone tener un sub 20 en cancha y si tú no formas, es muy probable que esto vaya en declive. A la velocidad que crecen Ecuador y Venezuela, es probable que estemos 25 años sin ir a un mundial”, sentencia.

Marcelo Oyarzún comentó además los insólitos problemas que ha debido enfrentar en el plantel wanderino para alinear los entrenamientos, el uso de yoga y zumba en su programa físico, y el legado de Mirko Jozic sobre Marcelo Bielsa.

