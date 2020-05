Gonzalo Fierro y su amor por Colo Colo: “Desde que salí del club, siempre estoy con la ilusión de volver”

Identificado con el club que lo vio nacer, Gonzalo Fierro pasa los días de cuarentena adaptándose a su nuevo equipo, Deportes Colina, pero con la esperanza de, algún día, regresar a Colo Colo.

El lateral comentó sobre su nuevo desafío profesional que “terminé mi contrato en Antofagasta y la verdad es que no tenía muchas ganas de seguir jugando. Había tomado la decisión de dar un paso al costado y dedicarme a mis cosas, mis escuelas de fútbol, pero apareció esta oportunidad. Yo soy muy amigo de Rodrigo Meléndez, él conversó conmigo, me quería en su equipo y por la amistad que tengo con él, tomé la decisión de jugar en Colina este año“, dijo en conversación con En Cancha.

Sobre el conflicto que mantiene ByN con el plantel profesional por la rebaja de sueldos, Fierro evitó pronunciarse en profundidad “no sé como están negociando, no soy la persona indicada para opinar. Conozco a Harold (Mayne-Nicholls), pero no lo conozco en el día a día, sí a Marcelo (Espina) y Aníbal (Mosa). Es un tema complicado, en el que hay que conocer bien la interna para hacer un juicio“, sostuvo.

“Todas las cosas se pueden manejar de otra manera. Conversando, todo puede tener solución, a lo mejor las cosas se hicieron mal desde el principio. Si se hubiesen conversado las cosas de otra manera y se hubiese logrado un acuerdo mutuo, la situación habría sido distinta y hoy no estarían en la polémica y en la prensa todos los días. Son muchas cosas que se pudieron haber manejado mejor”, agregó el defensor.

Respecto a la posibilidad de, algún día, regresar a Macul, Fierro sostuvo que “desde que salí del club, siempre estoy con la ilusión de volver, ya sea como hincha, técnico, ayudante, gerente, etc. Viví toda mi vida en el club, fui criado, conozco todo y claro que me gustaría, pero eso se va viendo con el paso del tiempo. Ojalá se pueda dar algún día”, comentó.

“En Colo Colo cumplí casi todos mis sueños. Sin embargo, la espinita que me quedo fue haber perdido la final de la Copa Sudamericana ante Pachuca, me va quedar siempre, ya que salí del club. Fue muy dolorosa, por todo lo que significaba ese año, la calidad de jugadores que teníamos, era un equipo sensacional, se jugaban muchas cosas, en un estadio lleno. Pudimos conseguir algo y no se pudo, esa es la espina con la que quedaré en deuda siempre”, cerró.