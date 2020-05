Fernando Astengo: “Dudo que Chile pueda llegar al próximo mundial”

En el cumpleaños de Paul Gascoigne (52), Fernando Astengo recordó en Los Tenores Puertas Adentro su duelo con el díscolo futbolista británico en 1989, cuando Chile empató ante Inglaterra 0 a 0 sobre la cancha de Wembley . “Tuvimos un entrevero en el partido, pero era un extraordinario jugador, era agradable ver a un inglés jugando como sudamericano”.

El “León” tuvo palabras para lo que ocurre en Colo Colo y el conflicto económico que divide a la dirigencia de Blanco y Negro con el plantel. Además, recordó que el tema del dinero también influyó en la final perdida ante Everton en 2008.

Astengo también analizó al entrenador de la Selección Chilena, que espera fecha para iniciar su camino eliminatorio a Qatar 2022. “La sensación que uno tenía sobre Reinaldo Rueda, por sus pergaminos, es que estábamos ante un técnico importante. Pero me decepcionó un poco. Empecé a conocer a un tipo sin liderazgo, con poco carácter, lleno de dudas sobre cómo tenía que manejar a los jugadores, nunca pudo solucionar el tema de Bravo y Vidal que duró años. Citaba jugadores y los ponía dos minutos o no jugaban, no se le ha visto un liderazgo fuerte. Yo veo con dudas que Chile pueda clasificar al próximo mundial; da la sensación que los mismos jugadores no le creen mucho”, remató.

También comentó cómo vive la cuarentena aquí en Chile y confesó estar preocupado por el alza del coronavirus en Brasil, donde jugó defendiendo la camiseta de Gremio, Astengo comentó con Aldo Schiappacasse la responsabilidad del presidente Jair Bolsonaro en la crisis.

La entrevista completa con Fernando Astengo puedes escucharla en Los Tenores Puertas Adentro de ADN a las 20:00 horas junto a Aldo Schiappacasse.