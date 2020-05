Sebastián Cejas: “Me encantaría dirigir a Colo Colo, porque es un club que me dio muchísimo”

Sebastián Cejas, fue arquero de Colo Colo entre 2006 y 2007, donde fue campeón del torneo del Clausura 2006 y Apertura 2007. “Terremoto” conversó con el programa “Todos Somos Técnicos” del CDF sobre sus recuerdos en el elenco albo y sus objetivos para el futuro.

El ex guardameta comenzó recordando su paso por el Cacique y lo que significó para su carrera.”Me volví a sentir ganador. Uno no ganó siempre, sino que la tuvo que remar y demostrar constantemente el valor que podía tener. Ese año me volví a sentir importante gracias a la posibilidad que me dieron de participar en un momento que será recordado por muchos años“.

Además, Cejas al ser consultado sobre sus metas en el futuro, confesó que le gustaría algún día ser el DT del elenco albo.”No quiero condicionar a nadie. Yo tengo claro que quiero ser entrenador. Hoy Colo Colo está pasando un período que no es fácil. Es un club importante y grande. Si hablo con una mano en el corazón, me encantaría dirigir a Colo Colo, porque es un club que me dio muchísimo“.

Sin embargo, el ex arquero afirmó que aún no está listo para un desafío como ese.”Dirigir por dirigir… estaría fácil decir que sí, pero no creo estar preparado para ser cabeza de grupo en un equipo como Colo Colo. Todavía no“.

Finalmente, “Terremoto” profundizó que quiere seguir creciendo como entrenador.”Sigo en deuda, porque nunca me va a alcanzar el tiempo para devolver todo el cariño que me dieron, sobre todo a los hinchas. Pero no sé si hoy estoy preparado para dirigir un club tan grande. Tengo cuatro años de experiencia como segundo entrenador, me gustaría dar mis pasos para ser el primero, pero cauteloso. No me desespero”, sentenció.