Raúl Olivares sobre sus dichos en contra de River Plate: “Yo tengo todo el derecho de dudar”

Por Alberto Jesús López

Raúl Olivares hizo noticia tras recordar la dura goleada que sufrió cuando era el arquero de Jorge Wilstermann en la Copa Libertadores 2017 ante River Plate, por 8-0. En la “Nota con Roma” confesó que el elenco millonario debió ser descalificado por presuntos casos de dopaje.

“La Araña” conversó con ADN Deportes sobre sus dichos que tuvieron repercusión en Argentina, y explicó por qué le pareció tan raro el partido con el elenco millonario.”Perdimos el partido allá en el Monumental, el ritmo que ellos presentaron fue excepcional durante 90 minutos. Obviamente no quiero quitarle méritos a la calidad de jugadores que tiene River, pero me pareció extraño y más aún cuando salió el tema de los doping, que eran siete implicados, después se dijo que eran dos y la noticia no fue a más ,todas esas noticias se bajaron increíblemente”.

El arquero confesó que le sorprendió que nadie siguiera investigando esta situación.”Hubo entre comillas una cortina de humo y todo quedó en nada. Al final todo quedó desapercibido y me parece extraña una noticia así de tanta gravedad no se haya llegado a ninguna investigación y lo que dije sí es cierto, si es que hubiese ocurrido algo así, reconociendo y aclarando que los doping positivos existieron debía haber quedado automáticamente descalificado River por una cosa obvia ,con una investigación previa”.

Finalmente, Olivares aseguró que a pesar de las críticas que recibió en Argentina por sus dichos, él tiene todo el derecho de decir su opinión.”Yo tengo todo el derecho de dudar, todos tienen el derecho de dudar, como tienen derecho de dudar de nosotros como equipo boliviano, yo también tengo derecho de dudar de los rendimientos que tuvieron en ese momento los de River y que presentaron un ritmo que jamás yo había visto y con esto de los doping nunca se esclareció nada y al final por ahí tenía un poco de dudas”, sentenció.