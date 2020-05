Walter Montillo: “Me siento muy importante dentro del plantel de Universidad de Chile”

En una larga entrevista con Los Tenores, Walter Montillo habló de todo. Adelantó lo que será el aniversario 93 de Universidad de Chile, rememoró algunos recuerdos con la camiseta azul, comentó cómo vive la cuarentena y además, también confesó cuáles son sus planes actuales y descartó ser entrenador en el futuro.

La “ardilla” sufrió la pérdida de su padre y de su abuelo que se contagiaron del coronavirus. El futbolista confesó lo duro que ha sido esta situación. “La verdad es que es una situación fea la que me tocó vivir, hay que saber salir adelante, hay que saber que esta pandemia no hay que tomársela a la ligera, es una gran lástima lo que me toca pasar, pero bueno hay que seguir. No he salido de mi casa hace dos meses y no he podido ayudar, hay que dejar todo en las manos de los profesionales. Es un momento malo que me toca vivir pero lo tengo que sobrepasar“.

El jugador de Universidad de Chile aseguró comentó la posibilidad del retorno del fútbol, luego que el fin de semana pasado regresara la Bundesliga.”Ahora lo vemos más cerca, porque en Europa volvieron a entrenar y en Alemania a jugar, eso nos lleva a estar más cerca, no sé a cuánto estará esa luz pero nos motiva. Ojalá sea lo antes posible, porque arrancó la liga alemana y nos vimos seis partidos, creo que el fútbol es un deporte muy importante a nivel mundial, pero hay que priorizar la salud de todo el mundo“.

La pandemia ha traído problemas económicos para los clubes, que no han podido sumar por la ausencia de fútbol. Para mitigar el impacto, algunos equipos han determinado una reducción salarial, en el caso de la U fue un acuerdo rápido. Sobre esto, Montillo también resaltó la importancia de haberlo logrado en un corto período de tiempo. “Nosotros llegamos rápido a un acuerdo, la negociación duró dos días, tanto los dirigentes como nosotros entendíamos que la situación ameritaba hacer algo. Si no llegábamos a un acuerdo rápido, por ahí la gente silenciosa iba a sufrir muchísimo más que nosotros. Creo que ponernos a pelear en estos momentos por plata no le suma a nadie“.

El actual “10” del elenco universitario explicó su rol dentro del camarín azul. “Por la edad y la trayectoria que tengo te da una responsabilidad mayor, nosotros los más grandes tenemos que pasarle a los chicos un grado de humildad, porque ellos van copiando. Tenemos un plantel de gran diversidad de edades y creo que si les marco cómo es el camino de los valores creo que vamos a ir por buen camino. Me siento muy importante dentro del plantel, creo que es una institución muy grande”.

Al ser consultado sobre la U de Jorge Sampaoli que ganó la Copa Sudamericana, la “ardilla” llamó la atención sobre sus creencias si podría o no haber sido parte de ese equipo.”Creo que las cosas pasan por algo, el equipo estaba bien conformado, pero por ahí no había un enganche definido, por lo que no habría podido jugar en esa U, que le dio muchos resultados y por ahí no habría tenido lugar en ese esquema de Sampaoli. La disfruté a la distancia”.

Montillo recordó el gol que le convirtió a Flamengo que permitió que Universidad de Chile clasificara a la semifinal de la Copa Libertadores en 2010.”Fue un gol lindo, lo recuerdo con mucho cariño y a la medida que va pasando el tiempo va quedando más en la historia. Muy feliz de haber hecho ese gol y haber ayudado a pasar a la semifinal“.

Finalmente, sobre los recuerdos que tiene el jugador sobre ese equipo de 2010, el futbolista lamentó no haber podido derrotar a Chivas de Guadalajara.”Lo que más me acuerdo es haber quedado eliminado en semifinal, en mi caso recuerdo más las malas que las buenas, tuvimos en las manos llevar a Universidad de Chile a una final en Copa Libertadores, recuerdo la frustración de no haber logrado ese lindo objetivo, pero capaz que los nervios y no estar acostumbrado a jugar ese tipo de definiciones quizás nos jugó una mala pasada y Chivas nos superó”, sentenció.