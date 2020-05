Germán Lanaro y su renovación en Universidad Católica: “Todavía no hemos hablado con el club”

Universidad Católica ha mantenido los entrenamientos de manera remota y antes del receso, disfrutaba de un gran momento en el torneo local como lideres del campeonato, en las 7 fechas que se disputaron.

En conversación con ADN Deportes, el defensa de la UC, Germán Lanaro comentó como ha llevado la cuarentena donde vivió una situación muy especial, ser padre por primera vez.

“Raro todo pero dentro de lo malo que esta pasando y de lo difícil que fue el año, es una alegría, es mi primera hija, es lo más lindo que me pasó en mucho tiempo y también raro porque estuvimos solos, sin que pueda venir la familia, los amigos con muchas redes sociales, muchas videollamadas pero contentos por como se dio todo, pese a los miedos y las incertidumbres por todo lo que se está viviendo”, expresó el central.

Además agregó que : “Yo vivo cerca de la clínica, los últimos días antes del parto eran controles semanales y en la clínica te toman la temperatura y obviamente uno corre más riesgo yendo a lugares donde la gente va a hacerse el exámen de Covid-19. Fue difícil el tema pero tratamos de tomar las medidas sanitarias lo más posible pero obviamente siempre queda un margen para ver si hiciste todo como se debió hacer”.

El zaguero sufrió la fractura de la clavicula a comienzos de año, lo que lo tuvo mucho tiempo alejado de las canchas, algo complicado para él: “La verdad que fue en un momento difícil, porque recién arrancábamos la pre temporada, con un técnico nuevo, con todo lo que eso conlleva, no era el mejor momento para lesionarse, pero intentando ponerme en seguida bien, pude ir al banco los últimos dos partidos con América de Cali y de visita en el Salvador, contento de haber integrado la nómina y ya estoy a la par del grupo”.

A fin de año, el ex jugador de Palestino, termina su vinculo con el cuadro cruzado, y reconoció que aún no se sienta a conversar con la dirigencia: “La verdad es que no lo sé todavía, todavía no hemos hablado con el club, obviamente que después de 5 años y pasar muchas cosas, es normal que tengamos una buena relación, siempre digo que el fútbol es rendimiento y de alguna forma realidad, ojalá en diciembre cuando se me termine el contrato esté en un buen momento, y pueda ser un aporte para el equipo y la dirigencia considere que así sea, ahí veremos como se da, pero por ahora no hemos tenido contactos”.

Finalmente, no eludió la respuesta al ser consultado por una posible llegada de Juan Tagle al sillón presidencial de la ANFP: “Juan esta muy capacitado para hacerlo, en los 5 años que me toco estar en Universidad Católica bajo su gestión, la verdad que lo ha hecho de muy buena forma. es un club ordenado, que cumple con lo que promete y tiene una trayectoria atrás que lo puede favorecer en este caso”.