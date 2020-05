Waldo Ponce y su recuerdo en la selección: “Lo que quedamos debiendo fue la Copa América del 2011”

En un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”, Aldo Schiappacasse pudo conversar con el ex defensa de Universidad de Chile y también de la selección, se trata de Waldo Ponce quién comentó como vive la pandemia y recordó su carrera futbolistica.

El ex defensa actualmente tiene dos emprendimientos, un taller mecánico y la confección de su propia marca de zapatillas, algo que le ha afectado durante la pandemia: “Está difícil la situación porque los primeros días de este problema traté de hacer turnos para los trabajadores, achicar un poco el horario laboral, ahora entramos en cuarentena total, no podemos trabajar y las zapatillas tratando de trabajar desde la casa pero igual ha sido bien complejo”.

Waldo Ponce tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero siendo el primer chileno en disputar la Bundesliga, algo que recuerda bastante: “Los más lindos recuerdos a lo mejor de mi carrera y también de calidad de vida, teníamos el auto que queríamos”.

“Me entregaron una camioneta 4×4, motor v8 y yo la ocupé menos de un mes y les dije por favor cámbienmela porque gasto mucha bencina y trataba de hacer el cambio de plata chilena a euro y decía pero como voy a gastar tanta plata en bencina, así que la devolví, me elegí un petrolero, más económico, en realidad en ese tiempo tampoco tenía un sueldo gigante, fui un poco de apuesta, de querer quedarme harto tiempo y después al final me elegí un Golf más deportivo”, agregó el ex zaguero.

El defensor, identificado siempre con Universidad de Chile, recordó cuando Claudio Borghi lo llamó para sumarse a Colo Colo: “Se dio la posibilidad en ese tiempo, el Bichi me llamó y me dijo que me quería en el equipo y después yo tenía que negociar mi contrato, entonces a mi papá le dije, que me veía las cosas, ‘juntate con Colo Colo un poco por respeto, pero yo no me voy a ir a a Colo Colo’. Y Colo Colo me pagaba mucho más de lo que yo ganaba en la U, pero ahí mandó mucho más el corazón que lo profesional”.

Pese a sufrir una grave lesión en el tendón de aquiles a los 28 años, cuando estaba en el mejor momento de su carrera como futbolista, Ponce manifestó que cumplió una gran desempeño como deportista: “Pude de repente cumplir todos los sueños que quise, jugar en un equipo grande de Chile, jugar en la selección, jugar en el exterior, pero bueno siempre queda esa incertidumbre de que a lo mejor si es que hubiera seguido en la selección, capaz que hubiera sido parte de la Copa América”.

El ex defensa de Vélez Sarfield disputó el mundial de Sudáfrica 2010 como titular, donde Chile quedó eliminado en octavos de final, aunque para él, la principal deuda fue la Copa América en Argentina el 2011: “Esa podría haber sido la primera Copa América para Chile y tuvimos la mala suerte de quedarnos con Venezuela, pero a lo mejor en el mundial se hizo todo lo que se pudo en ese momento, con la juventud de la generación dorada y la experiencia de los que veníamos un poquito de antes y lo que quedamos debiendo fue la Copa América del 2011″.

Finalmente tuvo palabras para los actuales defensas de la selección chilena y proyectó su dupla de centrales para las clasificatorias: “Para mi en estos momentos uno de los mejores centrales que tenemos y creo que me identifica un poco con las ganas de querer siempre jugar es Paulo Díaz, a pesar de no ser un jugador alto, él siempre intenta jugar, tiene personalidad, no le complica bajar una pelota de pecho y salir jugando, eso a mi me identifica mucho y el otro es mi gran amigo Garito, que todavía puede entregar una clasificatoria más por toda la calidad que él impone, esos dos para mi la linea de fondo con los dos centrales atrás sería el Gary con Díaz”.

Revisa la entrevista completa de Aldo Schiappacasse a Waldo Ponce en “Los Tenores Puertas Adentro”.