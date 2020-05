Arturo Jauregui y conflicto salarial en Colo-Colo: Falta solidaridad en el plantel, pelean por dos pesos

Arturo Jáuregui, exjugador de Magallanes y Colo Colo analizó el presente del cuadro albo, complicado por la negociación de reducción salarial que atraviesan.

En conversación con ADN Deportes, el exjugador aseguró que todo el conflicto no ha sido manejado de buena forma. “No me ha gustado como se ha tratado el problema en Colo Colo. Hay mucha gente que la está pasando mal por el coronavirus. Falta la solidaridad en el plantel. Estas cosas le hacen mal al hincha. Están peleando por dos pesos”.

Incluso aseguró que no existe una relación muy unida en el plantel cómo lo había antes. “Hay pesos pesados en Colo Colo, pero antes eramos todos más amigos en el equipo. Estábamos preocupados por la institución, estar unidos, ser solidarios. El camarín de Colo Colo siempre ha sido complicado, pero a mi me costó mas entrar por lo futbolístico”

Sobre la selección chilena, Jáuregui aseguró que “la Generación Dorada se está yendo ya y no está quedando gente joven que mantenga el equipo. Para mi el fútbol chileno en general no ha sido malo. Con esta generación no empezó el fútbol chileno, hay que respetar a los jugadores antiguos”.

Por cómo ha lidiado con la pandemia, Jáuregui manifestó que ha estado preocupado por la enfermedad. “Me asusta el coronavirus, pero no por mí, es más por mi familia. La vida ha sido bonita para mi. A lo mejor no fui profesional, pero tuve buena carrera. Me asusta por mi familia y por como veo a mis colegas en La Vega y Lo Valledor. El ritmo de venta se ha mantenido, la gente está como loca”