Jorge Segovia: “Espero que llegue un presidente decente a la ANFP”

Jorge Segovia, propietario de la Unión Española analizó el presente crítico que atraviesa la ANFP en su directorio.

En conversación con Los Tenores de ADN, el exdirectivo hispano aseguró que no está muy al tanto de la realidad del fútbol chileno. “No estoy muy interiorizado. Tampoco estoy tan metido en el mundo del fútbol como antes. Sí es evidente que Moreno ha perdido el apoyo de la mayoría de los clubes y también de su propio directorio. Es una situación insólita, la ANFP se gobierna bajo un directorio, en el momento que no exista, ese señor no puede tomar ninguna decisión. Si la tomara, no tendría el apoyo legal”.

Además aprovechó de cuestionar la falta de autoridad que presentó durante su gestión Sebastián Moreno. “Esto es insólito, cuando alguien dirige un organismo como ANFP tiene que tener claro que debe tener el apoyo de quienes lo han elegido. Sino, se debe ir. En caso contrario, está usando un puesto que no debe estar. Llama la atención que ese hombre no se lo pregunte. Quizás ha habido falta de carácter, falta de decisión. Han tomado decisiones arbitrarias, se han incumplido mandato del consejo de presidentes. Esta consecuencia te lleva a donde te lleva”.

Sobre las cualidades que debiese tener el nuevo presidente de la ANFP, Segovia manifestó sus deseos “que hubiese un presidente decente, me sentiría conforme. Que tenga capacidad de gestión. Que sea un presidente decente y que trabaje”

Sobre su recuerdo de la fallida presidencia que tuvo en la ANFP y si es que hubo intervención del Gobierno en dicha elección, Segovia recordó a Harold Mayne-Nicholls. “No quiero hablar de personas que son del pasado y que menos me interesan hoy en día. Si una mayoría de clubes creyeron que el presidente no lo estaba haciendo bien es por algo. Si me pregunta por si el Gobierno intervino o no, a mí no me lo dijeron. Lo desconozco”.