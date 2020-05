Aseguran que histórico jugador alemán desea fichar por Boca Juniors

El jugador peruano de Boca Juniors, Carlos Zambrano, aseguró que el histórico futbolista alemán, Lukas Podolski, podría ser el próximo refuerzo del elenco argentino, ya que desearía tener un paso por el cuadro xeneize.

“Boca es otro mundo, otra galaxia podría decir. Es lo más querido aquí y en toda Europa. Imagina que hasta me escribió Podolski, tengo la conversación. Me dice ‘hermano, llévame a Boca, llévame a Boca’“, reveló el zaguero, que conoció al ariete teutón en la Bundesliga.

Pero lo anterior no parece tan lejano, debido a las palabras que esgrimió Rodrigo Costas, agente de Boca. “No veo como algo imposible que Boca pueda traer a Podolski. Quedamos en hablar a mitad de año. Boca es el club de mayor referencia en Sudamérica, acá no va a venir de paseo”, lanzó.

Otras prueba más son las palabras del futbolista trasandino Gustavo Blanco, quien es compañero de Podolski en el Antalyaspor de Turquía.

“Me dijo: ‘Sí, sí, hay una posibilidad, aunque me queda un año de contrato‘”, reveló al diario Olé.