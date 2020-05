María José Urrutia: Mi hija está en mis pensamientos en todo lo que yo hago

María José Urrutia, al igual que sus compañeras de Palestino, continúan entrenando en las casas a la espera que estén las condiciones sanitarias para retornar al fútbol. La delantera de 26 años ha jugado por Universidad Católica, 3B da Amazonia de Brasil y con la Selección Chilena disputó la Copa América en 2018 y convirtió el único gol de la Roja femenina en el Mundial de Francia del año pasado. Además, el 2018 fue elegida por la ANFP como la mejor futbolista del campeonato. Todos esos logros y cada uno de sus goles los celebra con devoción su hincha número uno: la pequeña Sofía de seis años.

En el Día de la Madre, quisimos destacar a “Cote” Urrutia, una de las mamás futbolistas, quien en conversación con ADN Deportes comentó su relación con su hija.”Ella me veía en los partidos del Mundial y cuando está conmigo va a verme a Palestino. Ella sabe que yo juego, en las últimas fechas FIFA me fue a ver en Rancagua y se emocionó porque salí la mejor jugadora del partido. Ella está en mis pensamientos en todo lo que yo hago, es el amor de mi vida, va a estar siempre a mi lado, yo hago todo esto por ella, por ella me saco la cresta, ella es mi todo, mi motorcito. Le gusta el fútbol y lo disfrutamos juntas. Desde el primer momento que supe que iba a tenerla se convirtió en el amor de mi vida”.

La atacante relató el momento más complejo para ella como madre, cuando decidió cumplir su sueño de jugar en el extranjero en Brasil, pero en esta aventura tuvo que estar lejos de su hija, quien se tuvo que quedar con su familia en Chile. “Tomar esa decisión fue demasiado difícil, hace mucho tiempo tenía una espinita clavada de saber qué es lo que era jugar en el extranjero, era una bonita oportunidad, había que aprovecharla porque uno nunca sabe que va a pasar en el fútbol. Pero estando allá lo pasé pésimo, porque me perdí muchas cosas de ellas, me perdí su primer día de clases, me perdí otro cumpleaños, me perdí un día de la madre, creo que eso me marcó porque aunque ella quizás no se acuerde, yo sí me voy a acordar de eso. Ahora si me llego a ir de nuevo, quiero irme con mi hija porque creo que no podría dejarla tanto tiempo”.

La actual delantera de Palestino se ha determinado en compatibilizar su pasión por el fútbol y su vida familiar, sin embargo Urrutia confesó que al principio encontrar el equilibrio entre sus dos amores no fue fácil.”En un principio sí fue difícil, tuve que dejar la actividad casi dos años, justo había vuelto a la Selección en 2014, alcancé a entrenar dos días y me enteré que estaba embarazada. Es complicado por el tema de los tiempos, al ser mamá no se tiene los mismos tiempos y agregas una responsabilidad a tu vida, porque ser mamá es a tiempo completo, pero cuando uno tiene el apoyo de la familia se te hace un poco menos pesado”, sentenció.