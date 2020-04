Ricardo “Tito” Noir: Mario Salas es uno de los mejores entrenadores que he tenido

Ricardo Noir, más conocido como “Tito”, es un futbolista argentino de 33 años que estuvo en Chile entre 2016 y 2017 en Universidad Católica, donde ganó la Supercopa y el Torneo de Apertura. El extremo ha jugado en Boca Juniors, Barcelona de Ecuador, Newell’s, Banfield, Racing, Huracán, Atlético Tucumán y actualmente viste la camiseta de Belgrano.

El ex cruzado conversó con ADN Deportes sobre sus recuerdos en el elenco de San Carlos de Apoquindo y destacó tres momentos con la camiseta de la franja.”Los recuerdos son los más lindos, realmente nos fue muy bien, jugué casi todos los partidos, pude convertir y asistir, pudimos lograr títulos. El campeonato es lo máximo, creo que el gol que le hice a Unión Española es el que voy a recordar por siempre, porque nunca había hecho un gol de chilena, con Paranaense estuvo lindo también porque fue sobre el final”.

Antes que el fútbol se interrumpiera por la pandemia del coronavirus, Universidad Católica estaba primera con 19 puntos a tres de Unión La Calera y Curicó Unido. “Tito” aseguró que ha seguido la campaña de la UC y tiene los mejores deseos para el equipo.”Sabía que venía muy bien y que le llevaron 13 puntos a Colo Colo el año pasado. Este año pueden pelear el tricampeonato, ojalá que se le pueda dar al club. En ese momento logramos el bicampeonato que significó entrar en la historia grande del club, si logran el tricampeonato van a seguir dejando su huella. Contento por el club, por los chicos y toda la gente de Católica“.

El futbolista argentino también confesó que le gustaría regresar a la tienda cruzada, pero no ha vuelto a tener ofertas.”Se decía mucho en su momento que podía volver, pero eran más las ganas mías que del club, porque no me habían llamado en ningún momento. No hubo ninguna oferta concreta de parte del club, por eso no volví, sino siempre encantado de volver. Siempre tengo ganas de volver, sé que es más complicado con el paso de los años, sé que puedo jugar tranquilamente en Católica, porque ya conozco al club y a la gente, ojalá se me pueda dar, sería un desafío re lindo volver devuelta a un club en el que le he dado y me han dado mucho“.

El entrenador Mario Salas ha sido calificado por Agustín Orión y Jaime Valdés como el peor DT que han tenido en sus carrera. Noir fue dirigido por “el Comandante” en su paso por la UC y no compartió la opinión de sus colegas.”Lo de Valdés no sabía nada, lo de Orión si vi que había declarado que había sido el peor técnico que tuvo. Yo no comparto, pero es la opinión de cada uno y los respeto. Para mí es un gran entrenador, por eso tiene los títulos que tiene. Creo que tan malo no debe ser, para mí fue uno de los mejores entrenadores que tuve, porque nos hizo jugar de una manera vistosa y bien, obviamente tengo las mejores palabras para Mario, a mí me dejó muchísimo”.

Además, el argentino confesó que le llamó la atención la mala campaña de Salas al mando de los albos.”Me extrañó porque es un entrenador que propone, que le gusta ir para adelante, quizás los jugadores de Colo Colo no captaron la idea que tenía y por eso no le fue bien, creo yo, no quiero meterme en cosas que no debo. A mí el estilo de jugar de Mario me encanta, me gusta mucho que vaya a proponer a todas las canchas. En su momento nos transmitió muy bien su idea, la captamos rápidamente y por eso nos fue de la manera que nos fue”.

Finalmente, tuvo palabras para dos jugadores actuales de Universidad Católica: Luciano Aued y Diego Buonanotte.“Con Luciano jugamos juntos en Racing hizo dos goles, el primer gol el desborde fue mío, así que ¿cómo no me voy a acordar? Yo le hablé maravillas del club, debe estar muy feliz ahí, sé todo lo que rinde en el club, es un jugador muy regular casi siempre juega bien, me pone muy contento que se haya podido afianzar en Católica. Es muy buen jugador el “Luli”, comenzó diciendo.

“Diego es una gran persona y como jugador no voy a descubrir nada diciendo que es un fenómeno, porque así lo ha demostrado. Si se quiere quedar es porque tiene mucho más para dar, está en un club en que lo tiene todo. Si sé que por ahí no tuvo la regularidad que tuvo en los otros torneos, esos son gustos de los entrenadores, hay que ver si en el esquema de Ariel Holan encaja. Yo sé que Diego donde lo pones juega bien, pero bueno eso va en cada entrenador, pero creo que él tiene mucho para dar todavía, porque es un excelente jugador“, sentenció Ricardo Noir.