Abogado del Sifup sobre situación de Nicolás Blandi: “Es mal negocio para los clubes no negociar y recurrir a la ley”

Luego del quiebre entre las negociaciones para rebajar sueldos entre ByN y el plantel de Colo Colo, uno de los que más mal lo pasa en el Monumental es Nicolás Blandi. El delantero, quien lleva poco meses en Chile, no podría acogerse a la Ley de Protección del Empleo.

Ante ello, desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) salieron a comentar la situación: “el seguro no cubre a los extranjeros sin cotizaciones suficientes. Y ahí entras en otra contradicción, porque si uno dice que Blandi no entra en la ley y ve que Colo Colo tiene ingresos, el club no debiese tener cabida en esta normativa. Algo anda mal”, partió comentando Alfonso Canales, abogado del organismo.

“Por el COVID-19, la FIFA recomendó negociar acuerdos colectivos entre clubes y jugadores. Si Blandi va a la FIFA y dice que lo trajeron a Chile, que el club se acogió a una ley interna a la cual no pudo acceder, que el club no le pagó ni le ofreció nada, teniendo Colo Colo ingresos, se puede generar otro problema“, agregó.

Sobre el mismo tema, Canales aseveró que: “es mal negocio para los clubes no negociar y recurrir a la ley. Si argumentan que no van a tener borderó para pagar el cien por ciento de los sueldos, cuando se autoricen los entrenamientos y los jugadores vuelvan, automáticamente muere la ley, dejará de correr el seguro y el club va a tener que pagar el cien por ciento de las remuneraciones”, aseveró.